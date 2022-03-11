В Карагандинской области у коров выявлено бешенство

КАРАГАНДА. 10 МАРТА - В одном из сел Карагандинской области ввели экстренные карантинные ограничения в связи с выявлением бешенства у КРС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
У животных стали замечать хриплое мычание, паралич конечностей, слюнотечение и шаткую походку. Бешенство подтвердили в столичной лаборатории, сообщает телеканал КТК.
В крестьянском хозяйстве, где выявили опасный диагноз, уже запретили ввоз и вывоз мясной и молочной продукции. Людей, проживающих на ферме, также попросили следить за своим здоровьем, поскольку бешенство передается и человеку.
Появление смертельной болезни ветеринары связывают с укусом диких животных.
Скотину, которая пала, это четыре головы в возрасте от 2 до 5 лет, мы сожгли. В самом селе сейчас проводится обязательная вакцинация из средств республиканского бюджета. Причина возникновения бешенства - укус дикого животного. Также владельцам павших коров будет выплачена компенсация в зависимости от возраста, это от 100 до 300 тысяч тенге", - сообщил руководитель областной инспекции Комитета ветеринарного контроля МСХ РК Данияр Мергазин.