Смертельное ДТП произошло в Жамбылской области

Водитель автомашины "Хонда Одиссей", следуя со стороны Тараза в направлении Алматы, совершил самоопрокидование авто в кювет, сообщает пресс-служба ДП Жамбылской области.
В результате ДТП 29-летний пассажир "Хонда Одиссей" скончался на месте происшествия, водитель и двое других пассажиров с различными травмами доставлены в ЦРБ Меркенского района.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 3, УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены необходимые экспертизы.