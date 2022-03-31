Жители четырех городов Казахстана остались без электричества из-за ураганного ветра

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В ряде регионов РК в результате сильного ветра без электроэнергии остаются 70 133 абонента в 4 городах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Без электричества остались жители Атырау, Талдыкоргана, Текели, Павлодара и 194 населенных пунктов в 6 областях - Алматинской, Атырауской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС. Проведены работы по уборке улиц от результатов разрушений, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения и другие мероприятия по ликвидации последствий ЧС", - отметили в ведомстве.





В МЧС отметили, что за сутки спасательными подразделениями в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской областях спасено и эвакуировано 814 человек, из них 101 ребенок и 3 беременные женщины. Всего в аварийно-спасательных работах задействовано 539 человек и 277 единиц техники МЧС, МВД, местных исполнительных органов и дорожных служб.





В Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской областях в пунктах обогрева находятся 89 человек, из них 11 детей.





Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены 40 пунктов временного обогрева. Дорожными службами проводится работа по расчистке снега.





В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 74 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий и посредством мобильного приложения "Дармен" направлено 56 уведомлений, перехват телерадиоэфиром - 15.

В настоящее время закрыты 86 участков автодорог, из них 33 республиканского и 53 областного значения. При этом скопление автотранспорта наблюдается на блокпостах Карагандинской, Акмолинской, Костанайской областей и Нур-Султана", - сообщили в МЧС.





Ранее сообщалось, что в Нур-Султане из-за непогоды отменили очные занятия для студентов колледжей первой смены, а также авиарейсы



