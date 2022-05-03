В природных парках ВКО тушат два крупных пожара

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 МАЯ - Сухая трава и кустарники горят на территории КГУ "Асубулакское лесное хозяйство" и Кулунджунского государственного природного заказника, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На территории Кулунджунского государственного природного заказника произошло загорание сухой травы, кустарников. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня на большие площади, сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.

На данный момент тушение продолжается, предварительная площадь составляет 100 га. В ликвидации задействованы силы ДЧС ВКО, местных исполнительных органов, лесхоза. Всего 50 сотрудников и 9 единиц техники.

Тушение усложнено тем, что местность с песчаными барханами, ветром и отсутствием поблизости воды.

Второй участок, на котором продолжают работать пожарные и лесники по загоранию сухой травы, кустарников, деревьев, находится на территории КГУ "Асубулакское лесное хозяйство". Предварительная площадь 50 га. В ликвидации задействованы силы спасателей ДЧС ВКО, лесников и местных исполнительных органов. Всего 149 сотрудников и 28 единиц техники.

Также дополнительно из Усть-Каменогорска на тушение привлечено два вертолета с водосливными устройствами.