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В природных парках ВКО тушат два крупных пожара

02.05.2022, 11:02 17636
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 МАЯ - Сухая трава и кустарники горят на территории КГУ "Асубулакское лесное хозяйство" и Кулунджунского государственного природного заказника, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На территории Кулунджунского государственного природного заказника произошло загорание сухой травы, кустарников. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня на большие площади, сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.
 
На данный момент тушение продолжается, предварительная площадь составляет 100 га. В ликвидации задействованы силы ДЧС ВКО, местных исполнительных органов, лесхоза. Всего 50 сотрудников и 9 единиц техники.
 
Тушение усложнено тем, что местность с песчаными барханами, ветром и отсутствием поблизости воды.
 
Второй участок, на котором продолжают работать пожарные и лесники по загоранию сухой травы, кустарников, деревьев, находится на территории КГУ "Асубулакское лесное хозяйство". Предварительная площадь 50 га. В ликвидации задействованы силы спасателей ДЧС ВКО, лесников и местных исполнительных органов. Всего 149 сотрудников и 28 единиц техники.
 
Также дополнительно из Усть-Каменогорска на тушение привлечено два вертолета с водосливными устройствами.
 
 
 
 

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В Алматинской области на картинге погиб десятилетний мальчик

02.05.2022, 20:29 6506
В Алматинской области на картинге погиб десятилетний мальчик
АЛМАТЫ. 2 МАЯ - В Илийском районе Алматинской области на картингдроме погиб 10-летний мальчик, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

 
По данным департамента полиции Алматинской области, предварительно мальчик управлял картингом, который протаранил пластмассовые блоки ограждения и столкнулся с припаркованным водовозом ГАЗ-53.
 
Очевидцы отмечают, что гоночный карт выехал за ограждение по инерции от удара следовавшего за ним другого карта, которым якобы управляла женщина. 
 
На месте происшествия находится следственно-оперативная группа Илийской районной полиции. Полицейские выясняют обстоятельства трагедии, устанавливают и опрашивают свидетелей.
 

В ВКО спасли четырехлетнего ребенка, застрявшего во фляге

02.05.2022, 19:41 7516
В ВКО спасли четырехлетнего ребенка, застрявшего во фляге
Фото: скриншот из видео ДЧС ВКО в Instagram
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 МАЯ - В Усть-Каменогорске во дворе частного жилого дома ребенок 2018 года рождения залез во флягу и застрял, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте по ЧС Восточно-Казахстанской области, о том, что мальчику нужна помощь, сообщила его старшая сестра. 
 
Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО сначала попытались аккуратно вытащить ребенка, но ножки его были зажаты. С помощью специальных инструментов профессионалы разрезали флягу и достали ребенка. Сейчас он в безопасности, в медицинской помощи не нуждается.
 

Такие спасательные операции происходят очень часто. Дети попадают в экстренные ситуации, когда родители недооценивают, насколько опасно оставлять их хотя бы на минуту без присмотра", - отметил старший инструктор-спасатель ДЧС ВКО Арнат Касенов.


 

Рыба продолжает гибнуть из-за обмеления озер в Атырауской области

02.05.2022, 16:30 10646
Рыба продолжает гибнуть из-за обмеления озер в Атырауской области
Фото: Мой ГОРОД
АТЫРАУ. 2 МАЯ - В озерах Атырауской области продолжает гибнуть рыба. В озере Алмагамбет собрали 507 килограммов мертвой рыбы, еще 65 килограммов собрали в озере Безымянном, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Из-за подъема и спада уровня воды в озерах Безымянном и Алмагамбет рыба застряла в зарослях джингила и осталась на мели. Из озера Безымянного собрали 65 килограммов мертвой рыбы, из озера Алмагамбет по последним подсчетам - 507 килограммов. Тем не менее работы продолжаются. В настоящее время задействованы 40 сотрудников Урало-Каспийской бассейновой инспекции и восемь рабочих из села Алга", - цитирует портал "Мой ГОРОД" заместителя председателя Комитета рыбного хозяйства Минэкологии РК Аяна Бахиянова. 

 
Это уже не первый случай массовой гибели рыбы в Казахстане. Так, в Северном Казахстане на арендованном озере Куспек в Айыртауском районе погибло как минимум 100 килограммов пеляди. 
 
А в конце апреля массовая гибель рыбы частиковых пород произошла в Атырауской области.
 

В селе Павлодарской области в пожаре сгорели хозпостройки и сено

02.05.2022, 14:37 13151
В селе Павлодарской области в пожаре сгорели хозпостройки и сено
Фото: ДЧС Алматы
ПАВЛОДАР. 2 МАЯ - В селе Енбек Павлодарской области сгорело сено и несколько домовых построек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение о горении двух сараев в селе Енбек на улице Хамиева поступило 2 мая в 18.11.
 

Когда пожарные прибыли, выяснилось, что в доме под номером 5/1 горело сено на площади 10 квадратных метров, 5/2 - частично деревянная баня, сарай и сено на 60 квадратных метров, 6/1 - сено на 80 квадратных метров, 9/2 - сарай и сено на площади 40 квадратнхы метров, 10 - сарай и сено на 60 квадратных метров", - сообщает издание Pavlodarnews.kz.

 
В тушении принимали участие пожарный пост села М. Омарова и добровольное пожарное формирование.
 
Пострадавших в результате пожара нет.


Напомним, в Алматы горел двухэтажный супермаркет.
 

В Павлодарской области третьи сутки ищут пропавшего парня

02.05.2022, 13:14 15136
В Павлодарской области третьи сутки ищут пропавшего парня
Фото: instagram/poiskoviki_pavlodara_vita
ПАВЛОДАР. 2 МАЯ - В Павлодарской области третьи сутки ведутся поиски жителя чела Карасук Качирского района, который пропал в ночь с 29 на 30 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации волонтеров, в ночь с 29 на 30 апреля Байток Дархан отдыхал в компании 13 друзей в самодельном домике в поле примерно в одном километре от своего поселка и дома.
 

Компания развлекалась, а после двух ночи Дархан засобирался домой, но туда так и не дошел. Парень пропал", - рассказали волонтеры поискового отряда VITA на странице сообщества в Instagram.

 
Пока поиски не принесли никаких результатов. Дома парня ждут престарелые родители.
 
Информацию о нахождении парня просят сообщить по телефонам: +7 (747) 615 55 63, +7 (777) 334 82 01 .

 

В Алматы горел двухэтажный супермаркет

02.05.2022, 12:50 15936
В Алматы горел двухэтажный супермаркет
Фото: кадр из видео
АЛМАТЫ. 2 МАЯ - В Турксибском районе Алматы горел двухэтажный супермаркет Huseinoff на улице Суюнбая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение о пожаре по адресу: проспект Суюнбая, 419а, поступило 2 мая примерно в половине одиннадцатого дня. Открытым пламенем горела кровля второго этажа супермаркета Huseinoff.
 

Незамедлительно звеньями газодымозащитной службы проведена разведка на наличие людей, введены пожарные стволы. Развернута работа штаба, задействовано более 50 сотрудников и 15 единиц техники, в том числе две пожарные автолестницы АЛ- 32", - рассказали в пресс-службе ДЧС Алматы.

 
Пожар был локализован за 28 минут, ликвидирован в 11.22.
 

Принятыми мерами удалось отстоять квартиры на втором этаже, не допустить распространения пожара по всей кровле, а также отстоять от огня первый этаж с торговыми помещениями магазина. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - добавили в ведомстве.


 

В Мангистауской области в поисках пропавших рыбаков задействованы вертолет и сторожевой корабль

02.05.2022, 11:11 17101
Фото: ДЧС Мангистауской области
АКТАУ. 2 МАЯ - Гражданин Казахстана 1994 года рождения и гражданин Узбекистана 1983 года рождения 30 апреля ночью вышли в море на металлической лодке, чтобы порыбачить, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Обратно мужчины не вернулись. Поиски начались в 7.45 в районе села Акшукур. Был задействован малый сторожевой корабль "Орал" с военнослужащими войсковой части 29011 ВМС РК. Также спасатели ищут пропавших рыбаков с воздуха на вертолете Ми-870 АО "Казавиаспас" МЧС РК. Всего в поисках задействованы 62 человека (спасатели, военные волонтеры и родственники), девять единиц техники, три плавсредства, один корабль и одно воздушное судно, сообщает пресс-служба ДЧС Мангистауской области.
 
 

Жительница Павлодара получила электротравму после попытки сделать селфи на крыше поезда 

01.05.2022, 19:00 21836
ПАВЛОДАР. 1 МАЯ - Жительница Павлодара попала в больницу после попытки сделать селфи на крыше вагона поезда, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает pavlodarnews.kz, несчастный случай произошел на железнодорожной станции Жолкудук. 
 

18-летняя девушка получила электротравму. У нее термический ожог правой части тела, а также травматический шок II-III степени, ушибленная рана волосистой части головы", – проинформировали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

 
По информации медиков, девушка получила ожог 50 процентов тела: на правой половине туловища, ноге и руке.
 
Ранее сообщалось, что на станции Тараз при попытке сделать селфи на вагоне поезда от удара током контактного провода погиб 15-летний подросток.
 

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