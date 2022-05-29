Поезд насмерть сбил мужчину в Уральске

УРАЛЬСК. 28 МАЯ - Сегодня, 28 мая, на 126-м перегоне Желаево - Уральск пассажирский поезд насмерть сбил мужчину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".
В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иную информацию в интересах следствия в ведомстве раскрывать не стали, сообщает портал "Мой город".
В Балхаше мужчине поездом отрезало обе ноги.