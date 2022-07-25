Один из госпитализированных в результате стрельбы в Есике скончался

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ТАЛДЫКОРГАН. 24 ИЮЛЯ - В ночь с 22 на 23 июля в Енбекшиказахскую районную больницу доставили двух раненных мужчин, один из которых скончался, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Оба пациента были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, у них диагностировали огнестрельные дробовые ранения и множественные травмы. Врачи провели экстренную операцию, но, несмотря на все усилия, один из госпитализированных вчера днем скончался", - прокомментировала руководитель пресс-службы управления здравоохранения Ляйлим Аубакирова.
Отмечается, что в отношении второго больного продолжается интенсивная терапия. Он находится в реанимации, так как его состояние все еще остается очень тяжелым.
Напомним, вчера в результате стрельбы в Есике госпитализированы два человека.