В Алматинской области в ДТП с участием трактора пострадали четыре человека

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УРАЛЬСК. 2 АВГУСТА - В Уральске на детской площадке в микрорайоне Кунаева 13-летнему мальчику отрезало фалангу пальца, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказал Адильбек Курманиязов, дедушка пострадавшего ребенка, в полдень 25 июля внук пошёл играть с мальчишками на площадку. Спустя десять минут он прибежал домой с травмой. Родные вызвали скорую, но, не дождавшись, повезли ребёнка в больницу на такси, пишет "Мой город"

Доехали до ближайшей городской больницы, там сделали перевязку и нас отправили в многопрофильную детскую больницу. Там сделали всё необходимое: обработали рану и пришили палец, который висел на кусочке мяса. Это шок для ребёнка. Мы сначала никуда не обращались. Но смотрю, качели так и стоят, никто их не убирает, там продолжают кататься другие дети. Каждому ребёнку не объяснишь, что это опасно. Не первый случай в нашем городе. Именно на таком детском тренажёре недавно мальчику отрезало две фаланги. Почему его вообще не уберут", - говорит дедушка.

Мальчик теперь посещает частные клиники. Врачи делают всё возможное, чтобы палец прижился, но никаких прогнозов не дают, потому что случай сложный.

Мама мальчика Альбина рассказала, что сын был в шоковом состоянии и даже успокаивал взрослых.

Он у меня очень мужественный, занимается спортом, есть достижения по борьбе. Тётя Диаса обратилась в полицию. Мы просим, чтобы убрали такие качели, ведь дети травмируются. Наверное, эта площадка не бесхозная. Нужно следить за инвентарём", - говорит женщина.

Аналогичный случай произошел на той же детской площадке 27 июля, тогда мальчику отрезало две фаланги пальцев. В этот же день на 11-летнего Нурамира Есеналиева упали футбольные ворота . Мальчика госпитализировали в больницу, где он скончался.

Теперь акимат Уральска намерен проверить все детские и спортивные площадки в городе, а после исправить выявленные дефекты.