В Подмосковье погибла дочь известного российского философа Александра Дугина

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Вечером 20 августа в результате взрыва автомобиля в Одинцовском городском округе в Подмосковье погибла журналист Дарья Дугина", - сообщает издание RT.
По данным следователей, в машине, за рулем которой находилась девушка, сработало взрывное устройство. Она погибла на месте.
Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом.
Знакомые погибшей заявили, что взорванный автомобиль принадлежал отцу девушки, известному общественному деятелю Александру Дугину, который и должен был находиться за рулем.