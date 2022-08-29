В Атырау водитель автомобиля сбил ребенка на электросамокате

Фото: Polisia.kz
АТЫРАУ. 28 АВГУСТА - В Атырау иностранный гражданин, управляющий автомашиной, сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
10-летнего мальчика на электросамокате сбила машина на нерегулируемом пешеходном переходе в Атырау", - сообщили в Polisia.kz.
Отмечается, что ребенок доставлен в больницу.
В настоящее время ведется сбор соответствующих документов. По уточненной информации, водитель автомобиля является иностранным гражданином.
Ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев сообщал, что для управления электросамокатом необходимо достичь 16-летнего возраста.