В Атырау водитель автомобиля сбил ребенка на электросамокате

АКТАУ. 28 АВГУСТА - На территории базы отдыха "Золотое солнышко" в Актау мужчина спас двух девочек, унесенных от ветра далеко от берега, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент произошел 21 августа ближе к вечеру. Компания взрослых с детьми отдыхала на базе отдыха "Золотое солнышко". Дети беззаботно плескались в воде, а взрослые делали шашлыки", - цитирует газета "Лада" одну из свидетельниц происшествия.

Две девочки 12 и 13 лет решили покататься на сапборде прямо у кромки берега. Ничего не предвещало беды. Неожиданно резкие порывы ветра стали уносить сапборд в море.

Мать одной из девочек не умела плавать, поэтому звала на помощь очевидцев с пляжа. Вскоре в сторону сапборда поплыл неизвестный, который впоследствии и спас детей.

Родительницы спасенных девочек говорят, что мужчина представился Александром, однако категорически отказался от вознаграждения. Они считают, что о его подвиге должна знать вся страна.

Ажар Айболаткызы, свидетельница случая, написала об этом пост на своей странице в Facebook и отметила ДЧС. После они сами связались с ней в целях установления обстоятельств дела, сообщили, что будут представлять Александра к награде, и поблагодарили девушку за освещение события.