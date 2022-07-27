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Со скольких лет можно будет управлять электросамокатом и понадобятся ли права - ответ МВД

26.07.2022, 11:50 31146
Со скольких лет можно будет управлять электросамокатом и понадобятся ли права - ответ МВД
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - В ходе брифинга заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев ответил на вопрос, нужны ли будут водителям электросамокатов права и сколько лет должно быть управляющему, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жандос Мураталиев отметил, что в законе о дорожном движении будет прописано, кто считается водителем электросамоката, какими он обладает правами и обязанностями. 
 

Наличие водительского удостоверения при управлении электросамокатами требоваться не будет", - сказал спикер.

 
При этом он отметил, что при выезде на электросамокате на проезжую часть, велополосу, полосу общественного транспорта или тротуар у управляющего электросамокатом должно быть достижение 16-летнего возраста.
 
Также он добавил, что электросамокаты должны быть оснащены фарами или катафотами для езды в темное время суток. 

Правила для электросамокатов прописали в стандарте Казахстана.
 

новости по теме

Авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Омска в Нур-Султан

27.07.2022, 15:03 7566
Авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Омска в Нур-Султан
Фото: flyredwings.com
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Авиакомпания Red Wings в августе начнет полеты из Омска в Нур-Султан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Рейсы Омск-Нур-Султан-Омск стартуют 9 августа и будут выполняться по вторникам и четвергам. Столица Казахстана станет первым международным направлением Red Wings из Омска", - сообщили в пресс-службе авиакомпании. 

 
Подчеркивается, что появление на этом направлении альтернативного перевозчика в лице Red Wings создаст новые возможности для путешествий и позволит заметно снизить среднюю стоимость перелета между Омском и Нур-Султаном.
 

Глава Ассоциации фермеров РК обратился к Токаеву с просьбой запустить льготный лизинг сельхозтехники

27.07.2022, 13:26 15196
Глава Ассоциации фермеров РК обратился к Токаеву с просьбой запустить льготный лизинг сельхозтехники
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Председатель комитета АПК НПП "Атамекен" - председатель правления Ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев обратился к президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о запуске программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

От лица фермеров Казахстана выражаем Вам глубокое уважение и полностью поддерживаем Ваше поручение о необходимости внедрения механизма льготного кредитования отечественной сельхозтехники, которое прозвучало 14 июля 2022 года в рамках расширенного заседания правительства Республики Казахстан", - сообщается в тексте обращения, размещенного на странице ассоциации в соцсетях. 

 
Отмечается, что начало уборочной кампании в стране начинается в первой половине августа, но на сегодняшний день массово обновить сельскохозяйственную технику невозможно в связи с отсутствием средств по текущим программам лизинга сельскохозяйственной техники, которые хорошо себя зарекомендовали среди сельхозтоваропроизводителей в предыдущие годы. 
 
Только по официальным данным Министерства сельского хозяйства, на 1 января 2022 года парк сельскохозяйственной техники в Казахстане составляет 147,7 тысячи тракторов и 38,1 тысячи комбайнов. При этом уровень износа техники доходит до 80%. 
 

Учитывая важность вопроса и критические сроки ввиду приближающегося периода уборки урожая просим Вашего содействия, а именно дать соответствующие поручения Министерству индустрии и инфраструктурного развития, Министерству экологии, геологии и природных ресурсов, Министерству сельского хозяйства и АО "НУХ "Байтерек" запустить программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники с объемом финансирования 50 миллиардов тенге за счет средств АО "Жасыл Даму", без первоначального взноса со ставкой вознаграждения до 3%", - сообщается в обращении. 

 
По данным ассоциации, скорейший запуск механизма льготного лизинга отечественной сельскохозяйственной техники на указанных условиях позволит фермерам обновить парк более 1000 единиц тракторов и комбайнов в кратчайшие сроки к уборочной кампании текущего года.
 

Отсутствие работающей программы до осени текущего года приведет к угрозе потери качественного урожая и снижению общего уровня продовольственной безопасности страны", - подчеркивается в обращении.


 

Синоптики обещают ослабление жары в Казахстане в ближайшие дни

27.07.2022, 11:49 17451
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - В период с 28 по 30 июля по Казахстану прогнозируется ослабление жары, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Метеорологические условия в северной части Казахстана уже начали ухудшаться. Виной тому стал атмосферный фронт, который разделил территорию республики на жаркий юг и прохладный север. Постепенное перемещение фронтального раздела вызовет в северной половине, затем на востоке, юго-востоке страны обильные дожди с грозами, усилением ветра, местами возможен град. Все это способствует понижению показания дневных термометров на севере и ослаблению жары в южной половине страны", - информирует РГП "Казгидромет".

 
В дневные часы ожидается понижение температуры воздуха на северо-западе, севере Казахстана днем от +20 - +30°С до +15 - +25°С, в центре страны - от +25 - +33 °С до +18 - +27°С, в восточных областях - спад жары от +25 - +35°С до +19 - +29°С, на юге, юго-востоке Казахстана - от +30 - +39°С до +25 - +36°С. В западных регионах республики температура воздуха будет в пределах +28 - +35°С.
 

КГД: автомобили, ввезенные из третьих стран, эксплуатировать можно только после растаможки

27.07.2022, 11:39 18416
КГД: автомобили, ввезенные из третьих стран, эксплуатировать можно только после растаможки
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Комитет государственных доходов предупреждает граждан Казахстана, что приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории страны можно только после таможенной очистки и, соответственно, уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В последнее время участились случаи временного ввоза транспортных средств для личного пользования иностранными гражданами, пребывающими на территорию Казахстана. В основном это граждане Грузии и Азербайджана. После чего транспортное средство передается "во владение" гражданина РК, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
 
Следует учесть, что временно ввезенные транспортные средства на таможенную территорию Евразийского экономического союза из третьих стран являются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем (третьи страны - это страны, не входящие в состав ЕАЭС).
 

Наблюдается, что после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования иностранные лица, которые завезли свои автотранспортные средства, через определенное время выезжают с территории Казахстана. То есть это дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС с целью уже передачи казахстанскому лицу. По окончании срока временного ввоза (это 1 год) автомобили должны покинуть территорию ЕАЭС, а при невывозе автомобилей будут приниматься соответствующие меры согласно действующему законодательству ЕАЭС", - рассказали в ведомстве.

 
Комитетом организованы рейдовые мероприятия совместно с департаментами полиции, и в соответствии с действующим законодательством такие транспортные средства будут задержаны.
 
По информации КГД, на сегодняшний день на склады временного хранения уже помешены 116 автотранспортных средств. Работа в данном направлении продолжается.
 

В этой связи КГД МФ РК просит граждан Казахстана при приобретении авто для личного пользования соблюдать законодательство РК. Если вы сомневаетесь в происхождении или законности приобретаемого авто, то узнать, проходили ли таможенную очистку и, соответственно, уплатили ли причитающиеся таможенные пошлины и налоги в Казахстане, можно в органах государственных доходов. Для этого нужно обратиться в КГД (87172 71 77 24) или в департамент государственных доходов по месту жительства, а также позвонив в контакт-центр КГД МФ РК", - добавили в пресс-службе.

 

В Туркестанской области гибнет урожай бахчевых из-за нехватки воды

27.07.2022, 10:10 20011
В Туркестанской области гибнет урожай бахчевых из-за нехватки воды
Фото: Depositphotos
ТУРКЕСТАН. 27 ИЮЛЯ - Десятки фермерских хозяйств Отырарского района пострадали из за нехватки поливной воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Дыни без воды, говорят крестьяне, сохнут на корню - они не вырастают до нужного размера и непригодны к употреблению. 
 

Я последние дни не спал круглые сутки, пытался полить урожай и спасти от высыхания. Не удалось. Я потратил 12 млн тенге. Я в кредит взял 8 млн тенге. Мы столько работали, а все, что имеем, теперь высыхает. Если еще неделю не будет воды, то вообще весь урожай потеряем", - говорит фермер Бекжан Ибашев.

 
Некоторые фермеры на свои средства купили насосы, вот только воды нет даже в ближайшем канале. Крестьяне получают воду из канала, который принадлежит "Казводхозу", сообщает издание "Отырар".
 
Фермеры уверяют, что еще ранней весной заплатили за воду по 4 тысячи тенге с гектара. Вот только вода до полей так и не дошла. Вода, по словам крестьян, есть в двух ближайших реках - Боген и Караспан. Но они находятся далеко от полей, протянуть насосы к ним не удается.
 
В "Казводхозе" заявляют, что рады бы включить свою насосную станцию, но некоторые фермеры до сих пор не погасили свои долги.
 

У фермеров еще есть долги с прошлого года, тогда было около 5 миллионов тенге, сейчас часть погасили и осталось 3 миллиона 900 тысяч. Поэтому я не могу включить насосную станцию "Кызылсу". Я бы мог добавить недостающие для полива 3-4 куба, тогда воды хватит всем. Но нужно погасить долг", - говорит руководитель "Казводхоз" Отырарского района Хамитбек Алкей.

 
Фермеры уверяют, что они с долгами рассчитались, но заставить других должников платить не могут. Просят провести воду хотя бы тем, кто заплатил. Но специалисты говорят, насосная станция для всех одна. При этом воды не хватает даже в местных каналах. Если раньше они пропускали до 12 кубометров воды, то сейчас всего лишь 7-8. 


Напомним, сильную жару - до 45 градусов прогнозируют синоптики на юге и юго-востоке страны. 
 

В Алматы снесут незаконно строящийся жилой комплекс в Наурызбайском районе

27.07.2022, 09:38 20911
В Алматы снесут незаконно строящийся жилой комплекс в Наурызбайском районе
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ - В Алматы снесут незаконно строящийся жилой комплекс "Жайсан" в Наурызбайском районе, сообщили в городском акимате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации управления градостроительного контроля города Алматы, "ЖК "Жайсан" в микрорайоне Акжар Наурызбайского района возводится незаконно". 
 

Ранее по объекту была проведена проверка, заказчика привлекли к административной ответственности по статье 316, часть 1, статье 321, статье 463, часть 1, КоАП. Управлением направлен иск в специализированный межрайонный экономический суд города Алматы о сносе незаконно возводимого объекта. На сегодня исковые требования удовлетворены, ожидается вступление в законную силу решения суда", - говорится в сообщении.

 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в среду

27.07.2022, 08:42 22501
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в среду
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Под влиянием ложбины южного циклона на западе, северо-западе, севере Казахстана пройдут дожди, с грозами, также ожидается град, на северо-западе шквал, на юго-западе ночью и утром туман, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По республике усилится ветер до 15-20 метров в секунду. На юге, востоке, в центре Казахстана с полем повышенного давления ожидается погода преимущественно без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской, Алматинской областей, на юге Атырауской области, на юге, востоке Улытауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Туркестанской, Улытауской, Карагандинской областей, на юге Магистауской, Абайской областей сохранится сильная жара.
 
Днем на севере, юге Алматинской области сохранится очень сильная жара.
 

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

26.07.2022, 21:23 25086
Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Мангистауской, Актюбинской, Жетысуской, Абайской, Костанайской, Туркестанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 27 июля в Кызылординской области ветер западный, северо-западный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
27 июля на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. 
 
27 июля ночью в западной половине, днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный, днем на северо-западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
27 июля на севере Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Днем на юге области ожидается сильная жара - 38 градусов. 
 
27 июля ночью на севере, востоке, днем на севере, западе Актюбинской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
27 июля в Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
27 июля на юге Абайской области ожидается сильная жара - 36 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
27 июля на севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду. 
 
27 июля в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
27 июля днем на западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
27 июля ночью на юго-западе, днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 

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