Правила для электросамокатов прописали в стандарте Казахстана

НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - В новом стандарте Казахстана дали определение понятию "электросамокат", поделили их на категории и прописали технические требования для каждой из них, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает портал Kolesa.kz, следом ожидаются изменения в правила дорожного движения и Административный кодекс РК.
В новом стандарте указывается, что к электросамокатам относятся "электрические транспортные средства индивидуальной мобильности, имеющие два или три колеса, предназначенные для передвижения одного человека посредством использования электродвигателя(ей), не имеющие сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 км/ч", - сообщает сайт.
Самокаты, разгоняющиеся выше обозначенной скорости (быстрее 50 километров в час), подчиняются уже техрегламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" и относятся к категории L. Для управления ими нужны водительские права категории А1, как на мопед.
Также в стандарте расписали подробнее технические требования к электросамокатам и условия их эксплуатации.
В частности, самокаты:
- оснащаются электродвигателем(и), батареей напряжением не более 100 В постоянного тока, зарядным устройством на напряжение не более 240 В переменного тока;
- должны иметь деку, руль, два или три колеса, устройства освещения (фара спереди и фонарь сзади), сигнал, тормозную систему, органы управления;
- ограничены максимальной скоростью не более 25 километров в час. А при движении задним ходом или в пешеходном режиме - не более 6 километров в час.
При этом запрещено как-либо модифицировать самокат, чтобы увеличить его максимальную скорость либо снять установленные скоростные ограничители. Также на электросамокатах запрещено перевозить дополнительных пассажиров, буксировать другие транспортные средства (в том числе электросамокаты, прицепы, полуприцепы), возить грузы.
Максимальный вес водителя, максимальный и, если применимо, минимальный рост водителя, а также максимальный и/или минимальный возраст водителя должны указываться в сопроводительной документации.
Передвижение на электросамокате можно осуществлять только в положении стоя.
Так как у производителей есть разные конструкции электросамокатов и типы привода, в стандарте их поделили на два основных вида:
- Двухосный с одним колесом на оси (двухколесный) с приводом на переднее/заднее колесо или на оба.
- Двухосный с одним колесом на одной из осей и двумя колесами на второй оси (трехколесный) с приводом на переднее колесо/заднюю ось или на обе оси.
До этого момента обозначить электросамокаты в ПДД РК и в Адмкодексе не представлялось возможным, так как не было официального толкования, что именно относится к этим транспортным средствам", - сообщает сайт.
В информации подчеркивается, что, по данным МВД РК, только с начала текущего года в стране произошло более 40 аварий с участием электросамокатов. Одна из них со смертельным исходом. Больше всего подобных ДТП происходит в Алматы.
Ранее сообщалось, что в Казахстане скорость электросамокатов планируют ограничить до 25 километров в час.