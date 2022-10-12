В Алматы водитель пассажирского автобуса врезался в жилой дом, есть пострадавшие

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Алматы. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на улице Кудерина произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник управления дознания департамента полиции города Алматы Олжас Шарипов.
10 октября в 18.00 водитель автобуса Yutong 141-го маршрута, обслуживаемый частным перевозчиком ТОО "Олжас LTD", следуя по улице Кудерина в южном направлении, не справившись с управлением, выехал с проезжей части и допустил наезд на препятствие - жилой дом. В результате ДТП пострадал сам водитель и шесть его пассажиров", - сообщает Polisia.kz.
По словам Олжаса Шарипова, по данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 345, часть 2, УК РК.