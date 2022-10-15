Свыше миллиарда тенге составил ущерб от пожаров в ВКО

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Усть-Каменогорск. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше одного миллиарда тенге составил ущерб от пожаров на востоке страны. Об этом сообщили в инспекции лесного хозяйства и животного мира.
В регионе уже неделю ведут борьбу с масштабными возгораниями в степи и лесах. Пламя охватило 140 гектаров. Но огню не дали подойти к близлежащим населенным пунктам и перекинуться через границу с Китаем, сообщает телеканал "Астана".
Общий ущерб составил 1 миллиард 63 миллиона 500 тысяч тенге. Выявлено, что основной причиной возгорания явились неблагоприятные погодные условия - сухая жаркая погода с резким порывистым ветром, а основными причинами распространения огня - труднодоступная горная местность", - сообщили в инспекции лесного хозяйства и животного мира ВКО.
Все материалы специалисты передали в правоохранительные органы. А независимые экологи считают, что стоит рассмотреть и факты умышленных поджогов.
Не исключаем версию поджогов, особенно если посмотреть на ситуацию в Каменном Карьере, когда пожар начался в три часа ночи на горе. Да тут даже солнечный фактор не может сработать, человеческий фактор играет главенствующую роль", - сказала руководитель проекта "Экологический патруль" Елена Полянцева.
Напомним, 10 сентября в Костанайской области ликвидировали лесной пожар, длившийся 8 дней. Загорание началось 2 сентября в Аулиекольском районе. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тысячи гектаров.