Стали известны подробности ранения подростка из ружья в ЗКО

Уральск. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Стали известны новые подробности о ранении подростка в ауле Ханордасы Бокейординского района ЗКО.
Напомним, в 15-летнего мальчика стреляли из ружья.
По данным полиции, на курок нажал друг пострадавшего. Парни мыли машину во дворе и нашли в салоне оружие. Неловкое движение, и один из приятелей получил пулю в живот. Санавиацией ребенка транспортировали в областной центр, это 600 километров по воздуху, сообщает телеканал "Астана".
Подросток получил поверхностное непроникающее огнестрельное ранение передней брюшной стенки. Без повреждения внутренних органов. Сейчас состояние его средней тяжести, мальчик получает необходимое лечение", - рассказал заведующий отделением областной детской многопрофильной больницы Булат Алибаев.
Ружье 12-го калибра турецкого производства зарегистрировано на дядю стрелявшего подростка.
По факту возбуждено два дела - уголовное и административное, сообщили в полиции. Владельцу оружия грозит штраф в 30 тысяч тенге.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 114, часть 3, УК РК. Также в отношении владельца оружия составлен административный протокол по статье 484, часть 1, Кодекса об административных правонарушениях", - сказала сотрудник пресс-службы департамента полиции ЗКО Дарига Мажитова.