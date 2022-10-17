В ЗКО подросток получил огнестрельное ранение

Уральск. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Ханордасы Бокейординского района Западно-Казахстанской области 15-летний мальчик получил огнестрельное ранение в живот, сообщили в областном управлении здравоохранения.
Общее состояние стабильно тяжелое. Санитарной авиацией мальчик транспортирован в областной центр в сопровождении детского реаниматолога. Сейчас находится в областной детской многопрофильной больнице. Наблюдается улучшение", - информирует региональное издание "Мой город".
Отмечается, что у подростка диагностировали огнестрельное ранение передней брюшной стенки.
В департаменте полиции данный инцидент пока не прокомментировали.