Землетрясение произошло на границе Казахстана с Кыргызстаном

Фото: Polisia.kz
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY
- 17 октября в отдел полиции Целиноградского района поступило сообщение от 40-летней местной жительницы. Она рассказала, что около 13.00 ее сын вышел из дома и пропал, сообщает Polisia.kz
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По словам женщины, ребенок страдает заболеванием нервной системы, является инвалидом II группы. Помимо пропавшего мальчика, она в одиночку воспитывает еще пятерых детей.
По словам матери, незадолго до исчезновения сын играл во дворе дома, женщина отлучилась на несколько минут, чтобы развесить белье, а когда вернулась, мальчика рядом было.
Найти ребенка своими силами сельчанке не удалось. Около 17.00 она обратилась за помощью в полицию.
Сотрудники Целиноградского РОП приступили к поискам мальчика, ориентировка с его приметами была передана нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации.
В результате проведенных мероприятий около 19.00 несовершеннолетнего нашли в микрорайоне Коктал Астаны.
Установлено, что никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.