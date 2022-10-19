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Землетрясение произошло на границе Казахстана с Кыргызстаном

18.10.2022, 15:45 11606
Землетрясение произошло на границе Казахстана с Кыргызстаном
Фото: Depositphotos
Алматы. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи 18 октября в 13.50 зарегистрировали землетрясение на границе с Киргизией.
 

Эпицентр землетрясения расположен в 77 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Казахстана", - сообщает сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК.

 
Энергетический класс землетрясения 8.0. Магнитуда MPV 3.5. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

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В Семее 8-летняя девочка погибла под колесами автомобиля

19.10.2022, 10:04 2196
В Семее 8-летняя девочка погибла под колесами автомобиля
Фото: Depositphotos
Семей. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 18 октября 22-летний водитель автомашины Lada, следуя по улице Усть-Каменогорской, допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку, 2015 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.
 

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 3, УК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в департаменте полиции области Абай.

 
Иные сведения о ходе расследования уголовного дела в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан не подлежат разглашению.
 

Дерзкое покушение на убийство произошло средь бела дня в Сатпаеве

19.10.2022, 08:46 4496
Дерзкое покушение на убийство произошло средь бела дня в Сатпаеве
Фото: Depositphotos
Сатпаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сатпаеве днем на глазах у прохожих неизвестный выстрелил в молодого человека. Полицейские разыскивают подозреваемого.
 

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 24-99 УК РК (Покушение на убийство). Подозреваемое лицо установлено, принимаются меры к его задержанию. Обстоятельства выясняются", - сообщает Polisia.kz.

 
Отмечается, что пострадавший с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение.

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего. Он был доставлен в приемное отделение Областной многопрофильной больницы Жезказгана.

У пациента огнестрельные ранения. Повреждены правое бедро и половые органы. Кроме того, имеется ножевое ранение на спине, между лопатками. Кости не задеты", - сообщили ekaraganda.kz в управлении здравоохранения Улытауской области.


 

Пропавшего в Акмолинской области особенного ребенка нашли в столице

18.10.2022, 20:52 8341
Пропавшего в Акмолинской области особенного ребенка нашли в столице
Фото: Polisia.kz
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 октября в отдел полиции Целиноградского района поступило сообщение от 40-летней местной жительницы. Она рассказала, что около 13.00 ее сын вышел из дома и пропал, сообщает Polisia.kz.
 
По словам женщины, ребенок страдает заболеванием нервной системы, является инвалидом II группы. Помимо пропавшего мальчика, она в одиночку воспитывает еще пятерых детей.
 
По словам матери, незадолго до исчезновения сын играл во дворе дома, женщина отлучилась на несколько минут, чтобы развесить белье, а когда вернулась, мальчика рядом было.
 
Найти ребенка своими силами сельчанке не удалось. Около 17.00 она обратилась за помощью в полицию.
 
Сотрудники Целиноградского РОП приступили к поискам мальчика, ориентировка с его приметами была передана нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации.
 
В результате проведенных мероприятий около 19.00 несовершеннолетнего нашли в микрорайоне Коктал Астаны.
 
Установлено, что никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.
 

Стали известны подробности ранения подростка из ружья в ЗКО

18.10.2022, 09:14 14261
Уральск. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Стали известны новые подробности о ранении подростка в ауле Ханордасы Бокейординского района ЗКО.
 
Напомним, в 15-летнего мальчика стреляли из ружья.
 
По данным полиции, на курок нажал друг пострадавшего. Парни мыли машину во дворе и нашли в салоне оружие. Неловкое движение, и один из приятелей получил пулю в живот. Санавиацией ребенка транспортировали в областной центр, это 600 километров по воздуху, сообщает телеканал "Астана".
 

Подросток получил поверхностное непроникающее огнестрельное ранение передней брюшной стенки. Без повреждения внутренних органов. Сейчас состояние его средней тяжести, мальчик получает необходимое лечение", - рассказал заведующий отделением областной детской многопрофильной больницы Булат Алибаев.

 
Ружье 12-го калибра турецкого производства зарегистрировано на дядю стрелявшего подростка.
 
По факту возбуждено два дела - уголовное и административное, сообщили в полиции. Владельцу оружия грозит штраф в 30 тысяч тенге.
 

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 114, часть 3, УК РК. Также в отношении владельца оружия составлен административный протокол по статье 484, часть 1, Кодекса об административных правонарушениях", - сказала сотрудник пресс-службы департамента полиции ЗКО Дарига Мажитова.

 

В Алматы беременная женщина пыталась совершить суицид

17.10.2022, 19:47 21216
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Свести счеты с жизнью пыталась молодая женщина. Ее необдуманный поступок предотвратил патрульный экипаж "Буран-143".
 
При патрулировании по улице Дулати на заброшенной территории была обнаружена автомашина "Хюндай". В машине находилась плачущая девушка. При осмотре авто были обнаружены предсмертная записка и веревка, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Полицейские поговорили с ней и выяснили, что за сегодняшний день она дважды пыталась покончить жизнь самоубийством.
 

Мы проводили девушку в патрульную автомашину и вызвали скорую помощь", - рассказал старший инспектор полка патрульной полиции ДП Алматы капитан полиции Даулет Турманов.

 

Меня спасли сотрудники полиции. Спасибо большое. Все это время они ни на шаг от меня не отходили. Сейчас я все это осознаю. Меня они стали успокаивать, говорили, что подключат психолога", - рассказала молодая женщина.

 
Причины поступка из моральных и этических соображений не сообщаются.
 

В результате аварии на автодороге Уральск - Атырау один человек погиб, четверо госпитализированы

17.10.2022, 17:47 23611
Фото: instagram/policebqo
Уральск. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Днем 17 октября 2022 года на автодороге Уральск - Атырау произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, четверо госпитализированы.
 

На 3-м километре автодороги Уральск - Атырау произошло ДТП с участием автомашин марки "Лада Гранта" под управлением водителя 1981 года рождения и "Тойота Камри" под управлением водителя 2002 года рождения. В результате ДТП водитель автомашины "Лада Гранта" скончался на месте происшествия", - сообщили в департаменте полиции ЗКО.

 
Кроме того, в больницу с различными телесными повреждениями доставлены 4 человека.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 3, УК РК. На месте работают сотрудники полиции.
 

В результате ДТП в Акмолинской области погиб полицейский

17.10.2022, 17:29 24196
Фото: Polisia.kz
Кокшетау. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Акколе 17 октября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб следователь отдела полиции Аккольского района, сообщает Polisia.kz.
 

Предварительно установлено, что водитель автомашины марки Toyota Carina не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной марки Seat Alhambra. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, двое пассажиров иномарки и двое пассажиров второй автомашины доставлены в медицинское учреждение. Водитель автомашины марки Seat Alhambra не пострадал", - проинформировали в полиции.

 
По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
 
Подчеркивается, что ДТП произошло во внеслужебное время на личной машине сотрудника полиции.
 
Ранее сообщалось, что в Актау произошло ДТП с участием полицейской машины.
 

Охотник погиб из-за пожара в Карагандинской области

17.10.2022, 15:10 25576
Караганда. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области во время степного пожара погиб охотник, еще один мужчина получил ожоги и госпитализирован, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.
 

16 октября в результате пожара получил ожоги и госпитализирован в больницу Каркаралинска житель Караганды 1969 года рождения, который вместе с двумя мужчинами находился на охоте. Утром 17 октября на месте пожара найдено тело одного из охотников 1991 года рождения", - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Карагандинской области.

 
Как рассказали в департаменте, в 8 км восточнее села Коянды на открытой территории загорелся сухостой на площади около 150 гектаров. Причиной пожара стал раскаленный коллектор автомобиля, в котором приехали охотники. Им не удалось справиться с огнем самостоятельно, а затем они потеряли друг друга из виду.
 

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