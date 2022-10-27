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Двухлетний ребенок утонул в яме с дождевой водой в Туркестанской области

26.10.2022, 15:01 8251
Фото: МЧС РК
Туркестан. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области двухлетний мальчик погиб, провалившись во дворе дома в яму, заполненную дождевой водой, сообщает пресс-служба МЧС.
 
Трагедия произошла сегодня утром, около 09.30, в селе Казыгурт.
 

Во дворе своего дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в яму, заполненную дождевой водой, и утонул мальчик 2020 года рождения", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

 
По данным МЧС, в результате сильного ливня, который прошел ночью в регионе, подтоплены частные жилые дома и 21 дворовая территория. В трех районах области: Казыгуртском, Байдибекском и Сарыагашском погибли 13 голов МРС.
 

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В результате ДТП на трассе в области Ұлытау погиб один человек

25.10.2022, 18:16 18151
В результате ДТП на трассе в области Ұлытау погиб один человек
Фото: Polisia.kz.
Жезказган. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В области Ұлытау 25 октября в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Жезказган - Есиль - Петропавловск погиб 58-летний водитель автомобиля Mercedes, сообщает Polisia.kz.
 

На выезде из города Сатпаева в город Жезказган 58-летний водитель автомобиля Mercedes, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в арку с названием города. Во время дорожно-транспортного происшествия автомобиль загорелся, водитель погиб на месте", - информирует полиция Ұлытау.

 
Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия.
 
Ранее сообщалось, что на трассе в Акмолинской области перевернулся автовоз.
 

Два человека погибли в результате ДТП с лошадью в Павлодарской области

25.10.2022, 12:11 21756
Павлодар. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупное ДТП произошло на трассе в 15 км от села Чернорецк.
 
23 октября в 00.58 на станцию скорой медицинской помощи поступило сообщение, что две машины врезались в лошадь, сообщает "Павлодар-онлайн".
 
На место направили бригаду скорой помощи и группу Центра медицины катастроф. Двоих пострадавших спасти не удалось - мужчины 29 и 35 лет получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще двоих пациентов - 36-летнего мужчину и 30-летнюю женщину бригада ЦМК доставила в павлодарскую городскую больницу № 1.
 

На трассе в Акмолинской области перевернулся автовоз

24.10.2022, 15:17 34231
На трассе в Акмолинской области перевернулся автовоз
Фото: пресс-служба МВД РК
Кокшетау. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент произошел 21 октября на автодороге Екатеринбург - Алматы, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Водитель Мercedes Аctros, перевозивший 6 автомашин, не справился с управлением и допустил опрокидывание авто, после чего попытался скрыться с места происшествия. На момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения легкой степени.
 
В результате опрокидывания никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Материальный ущерб устанавливается.
 
В отношении 33-летнего водителя составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также он привлечен к ответственности по статье 611 КоАП РК за оставление места ДТП. Материалы направлены в суд.
 

Жители Риддера остались без тепла из-за остановки котлов ТЭЦ

24.10.2022, 12:53 36841
Жители Риддера остались без тепла из-за остановки котлов ТЭЦ
Фото: Yaroslav Litun / Getty Images
Риддер. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство ТЭЦ не проконтролировало качество мазута, он оказался смешенным с водой, и в результате произошла временная остановка котлов теплостанции.
 

Экстренно под моим руководством создан оперативный штаб", - сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в своем Instagram-аккаунте,.

 
Аким региона также сообщил, что для возобновления работы из хранилищ ТОО "Казцинк" в Риддер, сразу на ТЭЦ, направлено 60 тонн мазута. Дополнительно УК ТЭЦ на спецмашинах отправляет в город 70 тонн мазута. И через четыре часа топливо будет на теплоисточнике. 25 октября в 01.00 в город прибудет еще 6 цистерн с мазутом. Этого объема топлива хватит на 100 дней беспрерывной работы теплостанции.
 
Прокуратура области начала расследование по факту халатности руководства ТЭЦ.
 

Прошу горожан не волноваться и сохранять спокойствие, ситуация находится на моем личном контроле. В ближайшее время будет разработан и представлен горожанам алгоритм запуска котлов ТЭЦ", - написал аким региона.

 

В Павлодарской области потушили крупный степной пожар

23.10.2022, 14:25 49696
В Павлодарской области потушили крупный степной пожар
Фото: ДЧС Павлодарской области
Павлодар. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарным Павлодарской области на вторые сутки удалось справиться с пожаром в степи Майского района.
 
По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, пламя разгорелось в пойме вблизи села Жанатлек Басколького сельского округа утром 22 октября. Огонь охватил свежескошенное сено - примерно 70 тонн, сухую траву и камыш, сообщает региональное издание Pavlonews.kz.
 
В связи с неблагоприятными погодными условиями тушение затруднилось. На месте работали 23 сотрудника ДЧС, один сотрудник пожарного поста села Басколь, 50 человек из добровольного пожарного формирования, шесть лесников из Коктобинского лесничества.
 
 
Сообщается, что в Баскольском сельском округе пожар потушили во всех очагах.
 

Для участников тушения пожара везут горячее питание. Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям проводят разведку территории", - добавили в ведомстве.

 
Специалисты проверяют территорию. По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет.
 

В Алматы учащиеся двух колледжей устроили массовую драку

23.10.2022, 12:36 51321
Алматы. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На пересечении улиц Байтурсынова и Жамбыла между учащимися двух колледжей Алматы разгорелся конфликт, перешедший в массовую драку, сообщает Polisia.kz.
 

В ходе разбирательства установлено, что конфликт произошел между учащимися двух колледжей. Его причина будет установлена. Жертв и пострадавших нет", - проинформировал начальник управления полиции Алмалинского района Алматы Есен Искаков.

 
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 293, часть 2, УК РК (Хулиганство).
 

Действиям каждого участника потасовки будет дана правовая оценка с принятием мер в соответствии с законодательством РК", - отметил Есен Искаков.

 

Пятеро погибли в ДТП в Атырауской области

23.10.2022, 11:57 52381
Пятеро погибли в ДТП в Атырауской области
Фото: Polisia.kz
Атырау. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылкогинском районе Атырауской области 22 октября произошло столкновение автомобилей Toyota Ipsum и Lada Granta, в результате которого погибли пять человек.
 
Как сообщает информационный ресурс МВД РК, ДТП произошло около 15.00 на автодороге Сагиз - Миялы.
 
Также отмечается, что на месте происшествия погибли 3 пассажира автомобиля Toyota Ipsum и 2 пассажира автомобиля Lada Granta. 3 человека с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу
 
По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование.
 

Подросток ранил ножом жителя Актобе

23.10.2022, 11:36 47601
Подросток ранил ножом жителя Актобе
Фото: Depositphotos
Актобе. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе 17-летний подросток нанес два ножевых ранения в шею 19-летнему парню, сообщили в областном департаменте полиции.
 

22 октября примерно в 17.30 17-летний подросток, находясь на втором этаже ТРЦ "Keruen City", нанес два удара в шею ножом 19-летнему парню", - проинформировал руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

 
Сообщается, что пострадавший госпитализирован.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 24-99, часть 1, УК РК. В настоящий момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
 

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