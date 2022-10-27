Двухлетний ребенок утонул в яме с дождевой водой в Туркестанской области

Туркестан. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области двухлетний мальчик погиб, провалившись во дворе дома в яму, заполненную дождевой водой, сообщает пресс-служба МЧС.
Трагедия произошла сегодня утром, около 09.30, в селе Казыгурт.
Во дворе своего дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в яму, заполненную дождевой водой, и утонул мальчик 2020 года рождения", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
По данным МЧС, в результате сильного ливня, который прошел ночью в регионе, подтоплены частные жилые дома и 21 дворовая территория. В трех районах области: Казыгуртском, Байдибекском и Сарыагашском погибли 13 голов МРС.