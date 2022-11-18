В ЗКО при лобовом столкновении двух фур погиб водитель
17.11.2022, 10:58 24226
Фото: ДП ЗКО
Уральск. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 16 ноября, около 16.30 близ поселка Подстепный произошло лобовое столкновение двух фур, в результате чего погиб один из водителей.
Не доезжая до моста в районе Меловые горки, лоб в лоб столкнулись два грузовика DAF. Один из водителей, мужчина 1978 года рождения, погиб на месте, информирует портал "Мой город".
Причины и обстоятельства аварии выясняются.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
новости по теме
В Алматы горит здание ТЦ «СтройСити»
18.11.2022, 15:35 391
Алматы. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы горит здание торгового центра "СтройСити" на улице Рыскулова.
Видео пожара сняли очевидцы. Подробности уточняются.
Отопительный котел взорвался возле школы в Акмолинской области
18.11.2022, 15:20 721
Фото: МЧС РК
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Отопительный котел взорвался возле школы в Акмолинской области, есть пострадавшие.
В поселке Аршалы, по улице Писарева, 18, на территории общеобразовательной школы им. Ж.Ташенова, в отдельно стоящей котельной произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе. Разрушилась строительная конструкция здания без последующего горения", - сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
В результате ЧП госпитализированы завхоз школы, электрик и кочегар. Один из них оказался под завалами и его удалось освободить только с помощью автокрана.
Школьники временно переведены на дистанционное обучение.
Создан оперативный штаб, принимаются меры по устранению последствий и подаче тепла", - рассказали в МЧС.
Напомним, вчера в Петропавловске произошел взрыв на одном из СТО. По предварительной версии, причиной послужила утечка газа из баллона, установленного в легковом автомобиле, с последующим возгоранием и обрушением строительных конструкций здания. Площадь возгорания составила 100 кв.м. Пострадали 9 человек, пятеро из них госпитализированы с ожогами. Также повреждены 13 автомобилей.
Пешеход погиб под колесами автомобиля в Атырау
18.11.2022, 14:24 1096
Фото: atpress.kz
Атырау. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау водитель Toyota Camry насмерть сбил пешехода и повредил четыре припаркованные машины.
ДТП произошло около 9 утра, улице Баймуханова, сообщает AtyrauPress со ссылкой на департамент полиции Атырауской области.
По его данным, 31-летний водитель автомобиль Toyota Camry столкнулся с электрической опорой на обочине, после чего врезался в ограждение строящегося здания и сбил мужчину, идущего по тротуару. Он также повредил припаркованные автомобили Hyundai Elantra и ВАЗ 2111.
В результате ДТП пешеход погиб на месте. Его личность устанавливается. По факту ведется следствие.
Взрыв на СТО в Петропавловске: пять человек госпитализированы с ожогами
18.11.2022, 14:05 1591
Фото: pkzsk.info
Петропавловск. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Девять человек пострадали во время взрыва, произошедшего вчера на одном из СТО в промзоне Петропавловска.
Пятеро из них госпитализированы с термическими ожогами разной степени тяжести, сообщает "Петропавловск.news".
Четыре человека поступили с термическими ожогами 1-3 степени, после получения квалифицированной помощи и дачи рекомендаций для дальнейшего лечения были отпущены домой. У них обожжены в основном кисти и лицо. Пять человек были госпитализированы с термическими ожогами 1-3 степени, с повреждениями 10% поверхности тела. Четверо из них госпитализированы в травматологическое отделение, один в челюстно-лицевую хирургию", - рассказал заведующий травматологическим пунктом многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи Валерий Грибашов.
По его словам, состояние больных средней тяжести, оценивается как стабильное. Они нуждаются в госпитализации потому, что получили глубокие ожоги. Пока неизвестно, заживут ли раны самостоятельно либо потребуется кожная пластика.
В основном у больных ожоги лица, верхних конечностей, то есть кисти, есть ожог бедра, предплечья, но площадь небольшая. Им повезло. При таких взрывах и ожогах лица возможен ожог верхних дыхательных путей. А это уже очень тяжелая травма", - сказал врач.
Факт взрыва прокомментировали в полиции.
Происшествие внесено в единый реестр досудебного расследования по части 2 статьи 204 Уголовного кодекса "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества". Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщили в областном департаменте полиции.
Напомним, взрыв произошел вчера, 17 ноября, около 16 часов. По предварительной версии, причиной послужила утечка газа из баллона, установленного в легковом автомобиле, с последующим возгоранием и обрушением строительных конструкций здания СТО. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Были повреждены 13 автомобилей.
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Кыргызстана
18.11.2022, 09:38 5411
Алматы. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 18 ноября 2022 года в 08.11 зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 513 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 10,3. Магнитуда MPV 4,6. Глубина 5 км.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Водитель автобуса насмерть сбил пешехода на трассе Атырау - Индер
Атырау. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером водитель автобуса насмерть сбил пешехода на трассе Атырау - Индер, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, 17 ноября около 21.00 водитель автобуса марки Youtong по трассе Атырау - Индер, двигавшийся в направлении Индерского района, сбил пешехода 1988 года рождения.
В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.
В настоящее время собраны соответствующие документы, проводятся следственные действия", - проинформировали в полиции.
Газовый баллон взорвался на СТО в Петропавловске: 9 человек пострадали
17.11.2022, 19:38 15211
Фото: pixabay
Петропавловск. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В промзоне Петропавловска на территории СТО взорвался газовый баллон. Пострадали 9 человек.
На кадрах видео с камер наружного наблюдения видно, как тряхнуло крышу одного из сооружений и следом повалил густой дым, сообщает Петропавловск.news.
По информации ДЧС, 17 ноября в 16.16 на центральный пункт пожарной связи по телефону 101 поступила информация о взрыве в здании СТО. Прибывшие на место пожарные и спасатели обнаружили, что произошел взрыв газовоздушной смеси. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из баллона, установленного в легковом автомобиле. Взрыв произошел в одном из зданий СТО, частично обрушились конструкции, возник пожар.
Площадь пожара составила 100 кв. м. Девять человек госпитализированы, состояние, степени тяжести и личности устанавливаются.
С пострадавшими и их родственниками работали специалисты группы психологической помощи ДЧС СКО.
На ликвидацию последствий выезжали 43 человека из подразделений МЧС. Пожар локализован в 16.53. Жертв нет. Материальный ущерб и причина устанавливаются.
Более 900 человек эвакуировали спасатели из-за схода грузовых вагонов в Карагандинской области
17.11.2022, 16:37 18251
Караганда. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 900 человек эвакуировали спасатели из-за схода грузовых вагонов на перегоне Карабас в Карагандинской области.
Со станций Кулайгыр и Карамурын эвакуированы 963 пассажира", - говорится в сообщении департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.
Более 500 пассажиров отправили до места назначения автомобильным транспортом. Также для эвакуации задействовано 12 автобусов, сообщили в пресс-службе "Қазақстан темір жолы".
Напомним, сегодня на перегоне Карабас Карагандинской области с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда. Из-за аварии на участке временно приостановлено движение пассажирских и грузовых поездов. По предварительным данным, сход произошел из-за неисправности вагонов, принадлежащих частным собственникам.
Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?