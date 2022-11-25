Асфальт провалился под автобусом в Алматы

Фото: Instagram/kris.p_kz
Алматы. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в микрорайоне Мадениет автобус провалился в яму в асфальте, образовавшуюся на обочине.
Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в Instagram-паблике kris.p_kz.
Доброе утро. Опубликуйте, пожалуйста, что творится у нас (Рахат), Алатауский район. Все проваливается. Никогда не делали дороги, только латали, и то так себе. И то только тогда, когда кто-то приезжает выше, начинают латать! У нас даже обочины нет ходить, все провалилось. Машины и автобусы разъехаться не могут", - сообщают очевидцы.
Аварию прокомментировали в управлении энергетики акимата Алматы.
По заказу управления подрядной организацией ТОО "Связьстроймеханизация" в 2019 году завершены строительно-монтажные работы по строительству магистральных сетей водопровода и канализации в мкр. Рахат Мадениет. В настоящее время силами подрядной организации ведутся работы по засыпке образовавшихся после обильных осадков провалов и ям на основании гарантийных обязательств", - заявили в организации.