Сколько человек, застрявших в районе Бартогайского водохранилища, удалось эвакуировать

Фото: пресс-служба МВД РК

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Алматы. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Данияр Жусупов рассказал, о результатах оперативно-профилактических мероприятий "Пиротехника".





В рамках оперативно-профилактических мероприятии "Пиротехника" сотрудниками ДЧС и ДП Алматы проводятся рейдовые мероприятия по местам реализации пиротехнических изделий. В отношении 50 нарушителей правил реализации пиротехнических изделий приняты меры административного реагирования, изъято более 603 штук пиротехнических изделий более 1,5 тыс кг, не отвечающих требованиям законодательства РК", - сообщил Жусупов.





Благодаря принятым мерам удалось добиться снижения количества пожаров, случившихся от фейерверков в 3 раза, зарегистрировано5 случаев пожаров, 1 из которых по причине пиротехники.





Количество травмированных от использования пиротехнических изделий снижено в 3 раза. В результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в эти новогодние праздники за помощью в медицинские учреждения обратились 13 человек, из них 3 детей. За аналогичный период прошлого года пострадали 39 человек (из них 29 детей)", - отметил руководитель управления ДЧС Алматы.





Всего с начала ОПМ "Пиротехника", прошедшего с 25 декабря по 3 января, изъято 16 400 единиц несертифицированной пиротехнической продукции, сообщает Polisia.kz.





За нарушения правил торговли пиротехнической продукцией к административной ответственности привлечены 842 лица, из них по статье 196 КоАП (Незаконная торговля) - 829, по статье 436 КоАП (Применение в не отведенных местах) - 11, по статье 483 КоАП (Нарушение порядка хранения и перевозки) - 2 человека.





Кроме того, в новогоднюю ночь зафиксировано 15 фактов получения ожогов при обращении с фейерверками, из них 6 несовершеннолетних.





По данным полиции, в столице 1 января ночью во дворе дома отец с двумя несовершеннолетними детьми при использовании фейерверка получили термические ожоги губ и кистей рук. Еще одно происшествие произошло в Астане по улице Нажмиденова. Из-за неправильного применения пиротехники произошло возгорание балкона. Жертв и пострадавших нет. Хозяин квартиры в полицию не обращался.





Ранее в эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY эксперты указали ряд причин для полного запрета фейерверков.





В частности, при сгорании пиротехники образуются вредные химические соединения, которые оседают на поверхности земли. Они могут вызвать у человека проблемы со здоровьем и даже стать частью природного круговорота воды. Громких фейерверков также пугаются животные и птицы. Некоторые из них погибают от сердечных приступов. Кроме того, при неумелом использовании взрыв фейерверка часто приводит к обширным травмам и ожогам кожи, глаз и рук.





После новогодних праздников ряд СМИ сообщил о погибших и пострадавших в результате фейерверков. Так, в Гонолулу на острове Оаху в новогоднюю ночь незаконно запущенный фейерверк выбил мужчине зубы и пробил грудную клетку. Всего ранения получили в результате инцидента восемь человек.





В столице Уганды Кампале в давке во время празднования Нового года, в давке после шоу с фейерверками, погибли как минимум 9 человек, среди них - несколько детей. В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь из-за фейерверков пострадали восемь человек.





В Италии от взрывов пиротехники в новогоднюю ночь получили ранения 180 человек. 48 пострадавших госпитализированы, состояние 11 из них оценивается как тяжелое.





В иракском Багдаде по меньшей мере 150 человек пострадали из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь. Среди пострадавших 20 человек пожаловались на травмы глаз. Также жертвами фейерверков стали два человека в Польше.





Ранее в МЧС наглядно показали , в чем заключается опасность новогодней пиротехники.





Результаты опроса, проводимого агентством KAZAKHSTAN TODAY, показывают, что большинство респондентов (48.94%) выступает за полный запрет фейерверков. Еще 40.43% ответивших считают, что граждане обязаны выполнять действующие ограничения по времени и месту использования фейерверков.