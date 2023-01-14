В Алматы ликвидируют крупную аварию на водопроводе, подтоплено несколько улиц Дополнено
Алматы. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ликвидируют крупную аварию на водопроводе в районе пересечения улиц Мынбаева и Ауэзова, подтоплены прилегающие улицы.
В связи с прорывом водопровода по улице Мынбаева, 49, угол Ауэзова, с 03.40 происходит подтопление прилегающих улиц, расположенных в северном направлении, в основном улица Ауэзова. Вода дошла до проспекта Райымбека, где по возможности сбрасывается в арычную сеть", - проинформировали в управлении развития коммунальной инфраструктуры.
В целях ликвидации гололедных явлений ГКП "Алматы тазалык" организована посыпка противогололедных материалов на проезжей части дорог силами 18 пескоразбрасывателей, а также тротуаров - четырьмя тротуароуборочными машинами.
Последствия аварии будут устранены в течении сегодняшнего дня. В связи с возможным образованием гололедной пленки в местах разлива воды призываем водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров в связи с повышенным риском возникновения аварий на подтопленных участках", - сообщили в ведомстве.
Жителям города рекомендуют строить маршрут движения в обход указанных участков.
Пешеходов просим соблюдать осторожность при передвижении по тротуарам", - добавили в управлении.
Дополнено 13.01.2023, 11.35
Водоснабжение ряда домов в Бостандыкском районе Алматы, прерванное из-за сбоя в работе старого магистрального трубопровода, будет восстановлено в течение нескольких часов, сообщили в ГКП "Алматы су".
Нештатная ситуация на одном из участков эксплуатируемого более 50 лет водопровода диаметра 600 мм возникла минувшей ночью. Ее последствия в экстренном порядке сейчас устраняет с помощью необходимой техники аварийная бригада ГКП "Алматы су", - рассказали в пресс-службе компании.
По предварительным данным, причина аварии - изношенность водопровода, введенного в эксплуатацию в 1972 году.
Дополнено 13.01.2023, 17.05
Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, основные магистральные водоводы, коллекторы, станции водоподготовки и канализационные очистные сооружения в городе построены в 1960-1970-х годах.
Износ водопроводных сетей в Алматы составляет 55,8%, канализационных сетей - 57,5%, степень износа части трубопроводов - 100%.
Для снижения износа и предотвращения аварийных случаев требуется ежегодная замена не менее 104 километров водопроводных, 73 километров канализационных сетей, также требуется реконструкция в части крупных водоводов и канализационных коллекторов диаметром 900 миллиметров и выше", - проинформировали в акимате.
При этом существующая инвестиционная программа обеспечивает ежегодную замену только 20-24 километров изношенных трубопроводов.
Причиной этому является низкий, несбалансированный тариф: если во всем мире поддержание состояния сетей и ремонтный фонд покрывается за счет тарифообразования и поступлений от пользователей услуг, то в случае с ГКП "Алматы су" основным инвестором является государство (уровень тарифа в Алматы один из самых низких по стране и не менялся более 8 лет - 48 тенге на 1000 литров)", - пояснили в пресс-службе.