На Шымбулаке в рестобаре произошел крупный пожар
Фото: МЧС РК
Алматы. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Шымбулаке в рестобаре "Облака" произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
По данным ведомства, 29 января в 05.30 произошло загорание 3-этажного рестобара "Облака" на площади предварительно 800 квадратных метров.
Из-за отсутствия подъездных путей для пожарной спецтехники тушение пожара производится через внутренние противопожарные краны. В 08.05 пожар локализован, пострадавших нет, предварительная площадь 800 квадратных метров. Ликвидация пожара в 08.30", - проинформировал официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Руслан Иманкулов.
Отмечается, что в процессе ликвидации пожара применялся снегогенератор.
Дополнено 29.01.2023, 16.00
В пресс-службе курорта "Шымбулак" поделились хронологией пожара в рестобаре.
- В 05.30 на пульт "101" поступило сообщение о начавшемся возгорании.
- Личный состав ДЧС осуществлял подъем на канатной дороге "Комби-2", так как доступ пожарной техники на Талгарский перевал невозможен из-за особенностей горной местности.
- Тушение осуществлялось от объектового водоснабжения.
Также были задействованы все возможные технические силы курорта:
- в 04.50 - поступил звонок от спасательной службы;
- В 05.14 - работа насосной станции, начали подачу воды для снегогенераторов.
Итого в локализации возгорания участвовало: две линии снегоненераторов, преобразующих воду в снег, две единицы ратрака, четыре снегохода.
Отмечается, что основные силы были сосредоточены на недопущение распространения огня на гондольную дорогу "Комби-2".
Причина пожара устанавливается. На тушение было задействовано: 13 человек личного состава ДЧС и 12 сотрудников курорта", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на складах возле барахолки в Алматы.