Аким Астаны и руководство КЧС выехали на место обрушившегося здания

Астана. 15 марта. Kazakhstan Today - В Астане произошёл взрыв газового баллона с последующим обрушением здания. Аким города и руководство КЧС выехали на место происшествия, передает Kazakhstan Today.

На место вызова незамедлительно выехали аким города Бахыт Султанов, председатель КЧС МВД РК Владимир Беккер, временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Маргулан Аманбаев, аким района Байконыр Ерлан Каналимов, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В результате взрыва двух пострадавших, 1991 и 1970 года рождения, с термическими ожогами II-III степени доставили в отделение интенсивной терапии Городской больницы №1. Еще одну пострадавшую, 1979 года рождения, доставили в НИИТО. Диагноз определяется.

Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объёме. На месте происшествия дежурят две бригады скорой помощи.

Как сообщалось ранее, сегодня в 17.06 на пульт ДЧС поступило сообщение о происшествии в двухэтажном здании ТОО "МолПродуктсервис" по шоссе Алаш. Установлено, что произошло обрушение потолочного перекрытия между первым и вторым этажами на предварительной площади 300 квадратных метров. Предварительная причина обрушения - взрыв газового баллона. В результате происшествия трех человек доставили в больницу.

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