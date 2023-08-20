Алматы вновь затопило после мощного ливня

Очевидцы активно делятся в соцсетях фотографиями и видео затопленных арыков и улиц

Фото: kz.kursiv.media

Рассказать друзьям

Алматы. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Алматы вновь превратился в Венецию после мощного ливня. Улицы и дворы города затопило дождевой водой.





По данным Казгидромет, на 19.00 12 июня в городе выпало 27 мм осадков, что составляет 80% от месячной нормы (34 мм за август).





Очевидцы активно делятся в соцсетях фотографиями и видео затопленных арыков и улиц.





На одном из них люди спускаются по залитой водой лестнице.









На другом видео, опубликованном в Instagram-паблике kris_p_kuljinka , видно, как из переполненных арыков вода хлещет прямо на проезжую часть.













Также в соцсетях разошлось резонансное видео , на котором мужчина, пытаясь попасть в автобус, перепрыгивает через текущую по асфальту реку воды, поскальзывается и падает.













Ситуацию прокомментировали в акимате. В горадаминистрации привычно сослались на "аномальное" количество выпавших осадков - 80% от месячной нормы.





Ликвидацией подтоплений сейчас занимаются 1008 дорожных рабочих. В горакимате также заявили, что арычные системы работают якобы исправно.





Арычные сети и переходы работают исправно, однако из-за аномального объема ливневых вод, поступающих с верхней части в центр города, вода переливается на проезжую часть и прилегающие территории, что является временным явлением. Ситуация будет стабилизирована в ближайшие сроки. Все последствия будут устранены сразу после прекращения осадков", - рассказали в ведомстве.





В ведомстве рассказали, что во время дождя упало 8 деревьев, проведены работы по расчистке мест, пострадавших нет.





На данный момент основные участки подтоплений ликвидированы, продолжаются работы по вывозу наносного мусора с арычных систем, организованы ночные дежурства. По прогнозу РГП "Казгидромет", сильные осадки с перерывами ожидаются в течении трех ближайших суток", - сообщили в акимате.





Там напомнили, что в 2023-2024 годах будет завершена реконструкция 276 км арычных сетей, построено 100 км новых арычных сетей.





Ответ акимата и поведение водителя автобуса, который не подъехал ближе к тротуару, возмутили пользователей.





А может 80% зарплат за 30 лет взыскать с людей ответственных за это? Может уже стоит завести уголовные дела на этих дорожайших и богатейших людей?";





Ливни ливнями, но неужели автобус не мог подъехать ближе? Что за бездушный водитель?";





Раньше тоже были ливни, но таких потопов не было, потому что за этим следили и делали на совесть", - пишут пользователи. (Орфография и пунктуация сохранены.)





Напомним, на днях города Казахстана на неделю превратились в Венецию. Улицы Астаны, Караганды и Костаная затопило после ливней. Кадрами последствий непогоды поделились очевидцы.





В Астане после потопа был уволен директор Elorda eco system Тимур Шоданов за ненадлежащую работу систем ливневой канализации.



