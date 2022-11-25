Аркалык накрыло черным дымом из-за аварии на ТЭЦ

Фото: Polisia.kz

Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница столицы Елена Шелестюк прогуливалась в районе спорткомплекса "Алатау", когда заметила в реке ребенка в ярко-красной шапке, сообщает - Жительница столицы Елена Шелестюк прогуливалась в районе спорткомплекса "Алатау", когда заметила в реке ребенка в ярко-красной шапке, сообщает Polisia.kz

Женщина рассказала, что, так как не умеет плавать, она выбежала на дорогу, чтобы остановить машину и попросить помощи. Затем вместе с неравнодушными водителями удалось вытащить мальчика из реки. Ребенка сразу же отвезли в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.

Установлено, что несовершеннолетний, выйдя после тренировки, пошел домой вдоль реки Акбулак. Внимание ребенка привлек котенок, который сидел на льду. Мальчик спустился к нему и наступил на тонкий лед, который мгновенно треснул, и ребенок оказался в воде.