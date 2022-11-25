Аркалык накрыло черным дымом из-за аварии на ТЭЦ

Фото: кадр из видео
Аркалык. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аркалык накрыло густым смогом из-за аварии на новой ТЭЦ. На видео, выложенном в соцсетях, видно, как из трубы идет черный дым.
Произошел хлопок в топке водогрейного котла № 5. В результате обрушилась его обмуровка. Жертв и пострадавших нет, остальное оборудование и здания уцелели. В работе - второй водогрейный и три паровых котла. Тепло и вода в город подаются без перебоев", - сообщает "Хабар 24".
Причины случившегося выясняет комиссия. На месте также работают представители завода - изготовителя отопительного оборудования.
Новую ТЭЦ ввели в эксплуатацию в прошлом году. В отличие от старой она работает на угле. Проект обошелся бюджету в 7,5 миллиарда тенге.
Никакого риска на сегодняшний день нет. Приедут эксперты, посмотрят, сделают новую обмуровку, после этого котел будет запущен", - заявил замакима Аркалыка Ерлан Раисов.
Напомним, 7 ноября из-за аварии на ТЭЦ Риддера 22 тысячи жителей остались без тепла. В городе был объявлен режим ЧС. 9 ноября удалось устранить последствия аварии и запустить 2 котлоагрегата. Однако этой же ночью котел № 6 вышел из строя. Аким Риддера накануне перед запуском шестого котла говорил о том, что оборудование на ТЭЦ в плохом состоянии и в любой момент может выйти из строя.