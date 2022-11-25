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Аркалык накрыло черным дымом из-за аварии на ТЭЦ

24.11.2022, 15:56 9631
Аркалык накрыло черным дымом из-за аварии на ТЭЦ
Фото: кадр из видео
Аркалык. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аркалык накрыло густым смогом из-за аварии на новой ТЭЦ. На видео, выложенном в соцсетях, видно, как из трубы идет черный дым.
 

Произошел хлопок в топке водогрейного котла № 5. В результате обрушилась его обмуровка. Жертв и пострадавших нет, остальное оборудование и здания уцелели. В работе - второй водогрейный и три паровых котла. Тепло и вода в город подаются без перебоев", - сообщает "Хабар 24".

 
Причины случившегося выясняет комиссия. На месте также работают представители завода - изготовителя отопительного оборудования.
 
Новую ТЭЦ ввели в эксплуатацию в прошлом году. В отличие от старой она работает на угле. Проект обошелся бюджету в 7,5 миллиарда тенге.
 

Никакого риска на сегодняшний день нет. Приедут эксперты, посмотрят, сделают новую обмуровку, после этого котел будет запущен", - заявил замакима Аркалыка Ерлан Раисов.

 
 
Напомним, 7 ноября из-за аварии на ТЭЦ Риддера 22 тысячи жителей остались без тепла. В городе был объявлен режим ЧС. 9 ноября удалось устранить последствия аварии и запустить 2 котлоагрегата. Однако этой же ночью котел № 6 вышел из строя. Аким Риддера накануне перед запуском шестого котла говорил о том, что оборудование на ТЭЦ в плохом состоянии и в любой момент может выйти из строя.
 

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В Астане 11-летний мальчик спустился к реке за котенком и чуть не погиб

24.11.2022, 20:17 5811
В Астане 11-летний мальчик спустился к реке за котенком и чуть не погиб
Фото: Polisia.kz
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница столицы Елена Шелестюк прогуливалась в районе спорткомплекса "Алатау", когда заметила в реке ребенка в ярко-красной шапке, сообщает Polisia.kz.
 
Женщина рассказала, что, так как не умеет плавать, она выбежала на дорогу, чтобы остановить машину и попросить помощи. Затем вместе с неравнодушными водителями удалось вытащить мальчика из реки. Ребенка сразу же отвезли в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.
 
Установлено, что несовершеннолетний, выйдя после тренировки, пошел домой вдоль реки Акбулак. Внимание ребенка привлек котенок, который сидел на льду. Мальчик спустился к нему и наступил на тонкий лед, который мгновенно треснул, и ребенок оказался в воде.
 

Асфальт провалился под автобусом в Алматы

24.11.2022, 16:36 8701
Асфальт провалился под автобусом в Алматы
Фото: Instagram/kris.p_kz
Алматы. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в микрорайоне Мадениет автобус провалился в яму в асфальте, образовавшуюся на обочине.
 
Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в Instagram-паблике kris.p_kz.
 

Доброе утро. Опубликуйте, пожалуйста, что творится у нас (Рахат), Алатауский район. Все проваливается. Никогда не делали дороги, только латали, и то так себе. И то только тогда, когда кто-то приезжает выше, начинают латать! У нас даже обочины нет ходить, все провалилось. Машины и автобусы разъехаться не могут", - сообщают очевидцы.

 
Аварию прокомментировали в управлении энергетики акимата Алматы.
 

По заказу управления подрядной организацией ТОО "Связьстроймеханизация" в 2019 году завершены строительно-монтажные работы по строительству магистральных сетей водопровода и канализации в мкр. Рахат Мадениет. В настоящее время силами подрядной организации ведутся работы по засыпке образовавшихся после обильных осадков провалов и ям на основании гарантийных обязательств", - заявили в организации.

 

Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области

24.11.2022, 09:40 14711
Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области
Фото: Кадр с видео
Конаев. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На трассе Алматы - Кеген - ТЮП 23 ноября произошла дорожная авария, в которой погибли четыре человека, еще четверо госпитализированы с травмами.

23 ноября около 15.00 50-летний водитель автомобиля «Тойота» на 2-м километре автодороги Алматы - Кеген - ТЮП, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем «Мицубиси».

В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель «Тойота» и трое его пассажиров. Четырех человек, находившихся в «Мицубиси», с различными травмами доставили в больницу города Иссыка.

По данному факту в ЕРДР УП Енбекшиказахского района зарегистрировано уголовное производство, назначены все необходимые экспертизы, сообщает Polisia.kz.    

                                                                                                                                           
 

В Кызылорде девочка распылила в школе перцовый баллончик

23.11.2022, 19:50 22456
Кызылорда. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде 22 ноября на номер 102 поступило сообщение из школы об "отравлении неизвестным веществом", сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Из здания школы незамедлительно эвакуировали школьников и учителей. На месте происшествия работали полицейские и медицинские работники. Пострадавших нет.
 
В ходе проверки установлено, что ученица школы случайно распылила перцовый баллончик.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК.
 

Установлена причина пожара в многоэтажке в Астане, после которого погиб пожарный

23.11.2022, 17:47 24361
Установлена причина пожара в многоэтажке в Астане, после которого погиб пожарный
Фото: Telegram/Astanovka98
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Установлена причина пожара в одной из квартир в жилом доме "Кахарман" на проспекте Бауыржана Момышулы в Астане, после которого погиб пожарный.
 

Причиной пожара послужило образование аварийного режима работы в сети удлинителя, приведшего к воспламенению изоляции электропроводов", - сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

 
Напомним, 16 ноября пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в многоэтажном жилом доме на проспекте Момышулы. 17 ноября глава государства подписал указ о награждении столичных пожарных, проявивших мужество и спасших жизни нескольких человек, государственными наградами РК.
 
После происшествия двоим пожарным потребовалась медицинская помощь. 20 ноября стало известно, что в больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, за жизнь которого несколько суток боролись врачи. Аскар героически участвовал в спасении людей при пожаре. У Аскара остались жена и двое детей.
 
По данным МЧС, за истекший период текущего года на территории столицы произошло 682 пожара, из них 105 пожаров в многоквартирных жилых домах. Как правило, причинами пожаров является несоблюдение правил пожарной безопасности жильцов и элементарных требований пожарной безопасности.
 
ДЧС города Астаны рекомендует обратить особое внимание на содержание в исправном состоянии электрических сетей, розеток, недопущение использования в аварийном режиме сетевых фильтров и других электрических приборов.
 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана

23.11.2022, 17:34 24936
Алматы. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 23 ноября в 14.45 зарегистрировано землетрясение на территории Афганистана магнитудой 5,6.
 
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 834 километрах на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 11,2. Магнитуда MPV 5,6. Глубина 60 километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
Ранее сообщалось, что очередное землетрясение произошло близ Алматы.
 

В Таразе сотрудники "Казфосфата" вышли на акцию протеста

23.11.2022, 16:37 25916
В Таразе сотрудники "Казфосфата" вышли на акцию протеста
Фото: turaninfo.kz
Тараз. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Акцию протеста сотрудников компании "Казфосфат" прокомментировали в управлении инспекции труда акимата Жамбылской области.
 

Возникло недопонимание между работниками компании "Казфосфат". Начальник управления по цифровой трансформации ТОО "Казфосфат" позволил себе грубые высказывания в адрес коллег", - проинформировали в управлении.

 
Сообщается, что начальник управления по цифровой трансформации извинился перед коллегами. Он освобожден от занимаемой должности.
 
Количество сотрудников, которые собрались на заводе, составило 200 человек.
 
По данному факту была сформирована рабочая группа из 20 сотрудников-добровольцев. В состав группы вошли руководители цехов, представители профсоюзов, ведется работа по актуальным вопросам.
 

В настоящее время ситуация на предприятии стабильная. Аким области держит ситуацию на личном контроле", - добавили в управлении.

 
 

В МЧС озвучили причину аварии на шахте имени Ленина

23.11.2022, 12:28 26236
В МЧС озвучили причину аварии на шахте имени Ленина
Фото: Depositphotos
Шахтинск. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин в ходе брифинга назвал причину аварии на шахте Ленина в Карагандинской области, унесшей жизни пяти человек.
 

Авария на шахте произошла из-за внезапного газодинамического явления, связанного с выходом повышенного количества газа и угольной пыли из ранее пробуренных дренажных скважин", - сказал Ильин.

 
Воспламенение произошло в результате образование искры при трении буровой штанги об элементы металлического крепежа.
 
Министр заявил об отсутствии должного контроля со стороны инженерно-технического персонала.
 

Комиссией были определено, что вина работников составила 0%, вина работодателя - 100%. В ходе работы комиссия определила круг ответственных лиц, допустивших нарушение трудового законодательства, а также нормативно-правовых актов в области промбезопасности. Материалы по расследованию аварии на шахте Ленина будут переданы согласно закону в надзорный и правоохранительные органы для дальнейшего принятия процессуального решения", - рассказал Юрий Ильин.

 
Глава МЧС добавил, что ответственными за трагедию определены 26 человек, в их числе руководство ТОО "АрселорМиттал Темиртау" и руководящие инженерно-техническим составом шахты.
 
Напомним, после аварии на шахте имени Ленина в Карагандинской области, унесшей жизни 5 горняков, Минэкологии заявило, что намерено требовать многомиллиардный штраф для "АрселорМиттал Темиртау".
 
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести комплексную проверку "АрселорМиттал Темиртау" в связи с регулярными авариями на предприятии, в которых гибнут люди.
 
Предприятие также обяжут инвестировать средства в модернизацию производства, сообщил на заседании сената премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
 
По мнению депутатов, правительству пора начать серьезно заниматься вопросом смены собственника "АрселорМиттал".
 

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