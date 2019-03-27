Astana LRT о ДТП в Нур-Султане: водитель автобуса не был в состоянии алкогольного опьянения

Фото: телеканал КТК

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Как сообщила директор департамента по связям с общественностью в ALRT Науат Азанбаева, водитель автобуса, 1966 года рождения в момент дорожно-транспортного происшествия не находился в состоянии алкогольного опьянения, передает Kazakhstan Today.

"В социальных сетях распространяются видео, а также комментарии с неподтвержденной информацией. Согласно подтвержденным данным водитель автобуса, 1966 года рождения в момент дорожно-транспортного происшествия не находился в состоянии алкогольного опьянения, не использовал мобильный телефон во время управления автобусом. Состояние водителя перед выходом на линию оценивалось как удовлетворительное (артериальное давление 110/70), он прошел медицинское предрейсовое медицинское обследование, поэтому был допущен к управлению транспортным средством. Автобус в момент выхода на линию был полностью исправным и соответствовал всем техническим нормам", - сообщила Азанбаева.

В данный момент ведется расследование причин ДТП, а также выясняются подробности.

Убедительно просим вас не распространять недостоверную информацию о произошедшем", - отметила она.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на пересечении проспектов Кабанбай-батыра и Улы Дала. Произошло столкновение трех автобусов №№ 303, 12, 53, машины скорой помощи и легкового автомобиля Hyundai. Автобус маршрута №303 допустил столкновение с автобусом маршрута №12, далее были задеты автобус маршрута №53 и машина скорой помощи. По предварительной информации, 27 пострадавших, двое погибших (водитель, 1966 года рождения, и пассажирка, 1992 года рождения).





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