Астанчанка пыталась поджечь себя у здания Верховного суда

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Астанчанка пыталась поджечь себя у здания Верховного суда30.01.2018
Происшествия  09:52

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Жительница столицы едва не сожгла себя у здания Верховного суда. На крайние меры Жаксыгуль Букенова пошла после того, как ее брата осудили за изнасилование, передает Kazakhstan Today.

На прием к председателю Верховного суда Букенова записалась, но так и не попала. И тогда решилась на крайние меры. Она облила себя бензином, который принесла в пакете из-под молока, и попыталась поджечь. А когда подоспевшие полицейские забрали зажигалку, женщина достала спички. Сотрудникам СОБРа ничего не оставалось, как задержать её, сообщил канал КТК.

Накануне брат Букеновой Куаныш получил 10 лет за изнасилование. Утверждается, что само преступление случилось еще в 2015, но пострадавшая обратилась только два года спустя. Родственники осужденного считают, что он ни в чем не виноват. Как ни странно, его семью поддержали и бывшие друзья девушки, которая называет себя изнасилованной.
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