Астанчанка пыталась поджечь себя у здания Верховного суда

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Жительница столицы едва не сожгла себя у здания Верховного суда. На крайние меры Жаксыгуль Букенова пошла после того, как ее брата осудили за изнасилование, передает Kazakhstan Today.

На прием к председателю Верховного суда Букенова записалась, но так и не попала. И тогда решилась на крайние меры. Она облила себя бензином, который принесла в пакете из-под молока, и попыталась поджечь. А когда подоспевшие полицейские забрали зажигалку, женщина достала спички. Сотрудникам СОБРа ничего не оставалось, как задержать её, сообщил канал КТК .

Накануне брат Букеновой Куаныш получил 10 лет за изнасилование. Утверждается, что само преступление случилось еще в 2015, но пострадавшая обратилась только два года спустя. Родственники осужденного считают, что он ни в чем не виноват. Как ни странно, его семью поддержали и бывшие друзья девушки, которая называет себя изнасилованной.

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