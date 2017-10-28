Атыраускую школьницу насильно выдали замуж за сторонника деструктивного религиозного течения

Атырау. 28 октября. Kazakhstan Today - Две школьницы из Атырау стали женами последователей деструктивного религиозного течения. Одну из них выдали замуж насильно, вторая стала женой добровольно, передает Kazakhstan Today.

В первом случае 39-летний житель Атырау, приверженец салафизма, выдал замуж свою 16-летнюю дочь против ее воли за мужчину, который старше ее вдвое и также является последователем деструктивного религиозного течения. После так называемой свадьбы неравнодушные родственники и соседи сообщили о случившемся в соответствующие органы. Сейчас школьница перевелась в вечернюю школу, с ней работают психологи и теологи центра "Шапагат", сообщил портал mgorod.kz со ссылкой на региональную газету "Атырау".

Вторая история завязалась в социальных сетях. 30-летний последователь салафизма, проживающий в Алматы, через социальную сеть "ВКонтакте" познакомился с ученицей 9-го класса школы в Атырау. Зная, что девочка проявляет интерес к исламу, мужчина начал вести с ней разговоры о своей деструктивной идеологии, признался в вечной любви и пообещал крепкую семью.

Переписка продолжалась два-три месяца, после чего будущий супруг приехал в Атырау для совершения тайного обряда "никах" с девочкой. Брачную ночь молодожены провели в гостинице, после чего девочка, прогуливая занятия в школе, начинает тайно встречаться с мужем. Тревогу забили учителя, которые сообщили родителям, что школьница перестала ходить в школу.

"К этому времени так называемый "муж" несовершеннолетней школьницы, три раза произнеся слово "талак", то есть "развод", собрался и уехал обратно в Алматы. К сожалению, родители не обжаловали данную ситуацию в правоохранительных органах, девочка же поступила в один из колледжей Атырау. Под действием этого мужчины девочка кардинально изменила свои религиозные взгляды и стала сторонницей идей ханафимазхаба. Люди данного деструктивного течения не знают, что такое любовь, совесть и сочувствие", - рассказал руководитель управления по делам религии Атырауской области Кайролла Кошкалиев.

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