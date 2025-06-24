Авиакомпания SCAT меняет расписание авиарейсов из-за столкновения самолетов с птицами

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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания SCAT - Авиакомпания SCAT сообщила об изменениях в расписании рейсов из-за столкновения воздушных судов в птицами.





По сообщению авиакомпании, воздушные суда получили повреждения из-за попадания птиц в ряде городов. Такие случаи считаются форс-мажорными и не могут контролироваться перевозчиком.





Тем не менее, подчеркнули в пресс-службе, в компании приняли меры для стабилизации расписания рейсов. Оперативно были отправлены резервные самолеты, также ведется внеплановое техобслуживание.





В рейсах, следующих по направлениям Анталья - Астана и Актобе - Анталья внесены следующие изменения:





В Анталье на время ожидания прибытия резервного воздушного судна пассажирам продлено размещение в отелях. Вылет запланирован на 23 июня 2025 года.

В Актобе пассажирам, ожидающим вылета, предоставлены горячее питание и напитки. Представители компании и туроператоры находятся в постоянном контакте с пассажирами, расписание корректируется по мере необходимости.





Кроме того, в связи с перераспределением воздушных судов 23 июня возможны задержки на направлениях: Алматы - Шарм-эль-Шейх, Алматы - Анталья, Анталья - Алматы.





Также в компании предупредили об отмене рейса Астана - Доха, запланированного на 23 июня, из-за международной обстановки и временными ограничениями на выполнение полетов в отдельных воздушных зонах.



