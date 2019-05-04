Авиарейс Минеральные Воды - Нур-Султан произвел аварийную посадку в связи с разгерметизацией салона самолета

Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - Борт DV834 авиакомпании СКАТ, следовавший сообщением Минеральные Воды - Нур-Султан, сегодня, в 17.37, благополучно произвел посадку в аэропорту Нурсултан Назарбаев, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в комитете гражданской авиации МИИР РК, экипаж запрашивал аварийную посадку в связи с разгерметизацией салона воздушного судна.

На борту находились 5 членов экипажа и 42 пассажира", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что на перроне аварийную посадку ожидали служба пожарно- и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта, машины скорой помощи.

В связи с ожиданием аварийной посадки на запасной аэродром улетел один чартерный рейс и один рейс КС 280 авиакомпании "Эйр Астана". На вылет был задержан рейс КС 7056 авиакомпании FlyArystan. В данный момент столичный аэропорт работает в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

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