Авиарейс Минеральные Воды - Нур-Султан произвел аварийную посадку в связи с разгерметизацией салона самолета

Как сообщили в комитете гражданской авиации МИИР РК, экипаж запрашивал аварийную посадку в связи с разгерметизацией салона воздушного судна.
На борту находились 5 членов экипажа и 42 пассажира", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что на перроне аварийную посадку ожидали служба пожарно- и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта, машины скорой помощи.
В связи с ожиданием аварийной посадки на запасной аэродром улетел один чартерный рейс и один рейс КС 280 авиакомпании "Эйр Астана". На вылет был задержан рейс КС 7056 авиакомпании FlyArystan. В данный момент столичный аэропорт работает в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее самолет авиакомпании Bek Air совершил аварийную посадку в Актау. Еще один случай экстренной посадки самолета произошел в Костанае. Причиной посадки стала трещина в стекле в кабине пилотов. Рейс выполняла авиакомпания "СКАТ". Самолет "Боинг-737" этой же авиакомпании, выполнявший рейс по маршруту Алматы - Костанай, после посадки выкатился на левую боковую полосу безопасности. Еще одно происшествие с самолетом авиакомпании "СКАТ" произошло в прошлом году. Тогда в аэропорту Алматы при уходе на второй круг воздушное судно, выполняющее рейс 5038 (Хургада - Алматы), коснулось взлетно-посадочной полосы хвостовой пятой.
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