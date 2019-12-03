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Автобус с 72 иностранцами столкнулся с грузовиком на трассе Самара - Шымкент

02.12.2019, 15:45 8371
Автобус с 72 иностранцами столкнулся с грузовиком на трассе Самара - Шымкент
Нур-Султан. 2 декабря. Kazakhstan Today - Автобус с 72 гражданами Узбекистана и Таджикистана столкнулся с грузовиком на трассе Самара - Шымкент, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе нацкомпании "Казавтожол", авария произошла сегодня около посёлка Шижага в Аральском районе Кызылординской области, на 1311-м километре автодороги Самара - Шымкент.
 

По предварительным данным, водитель автобуса марки Neoplan превысил скорость и, не соблюдая дистанцию, совершил попутное столкновение с грузовой машиной марки Daf", - уточнили в пресс-службе.

 
С места аварии были эвакуированы 72 человека - все граждане Узбекистана и Таджикистана, им оказана необходимая помощь. Двоих пострадавших граждан Таджикистана скорая помощь доставила в Центральную Аральскую районную больницу. Предварительно, у пострадавших диагностирован перелом ног.
 
В пресс-службе также отметили, что водитель фуры, гражданин Узбекистана, не пострадал. Подробности ДТП выясняются.
 

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