Автоматы в качестве салюта: полиция задержала двух шымкентцев за стрельбу на свадьбе

Фото: акимат Тарханского сельского округа

Усть-Каменогорск. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области несколько населенных пунктов остались без электричества из-за сильного снегопада, произошедшего в Глубоковском районе в минувшие выходные.

13 ноября ехала из Усть-Каменогорска в Бобровку. Трасса была не очищена, поэтому еле добралась: со встречными машинами было не разъехаться. В селе тоже дороги замело. Возможно, по этой причине электрики оперативно не могли устранить порывы линий электропередачи - просто не было возможности проехать", - цитирует yk-news.kz жительницу Бобровки.

По состоянию на утро 14 ноября электроэнергии в Бобровке нет. По словам сельчан, возникла проблема с центральным водоснабжением - вода из кранов бежит тонкой струйкой.

В Быструшинском акимате заявили, что в селе Зимовье из-за обледенения проводов и тяжести мокрого снега тоже произошел обрыв проводов. По состоянию на 13 ноября подача электроэнергии частично была восстановлена.

Кроме того, оборвало провода и в селе Тарханка.