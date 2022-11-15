Автоматы в качестве салюта: полиция задержала двух шымкентцев за стрельбу на свадьбе

Фото: Polisia.kz
Шымкент. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Два автомата изъяли полицейские у стрелявших на свадьбе в Шымкенте.
Оперативниками была получена информация о том, что на одной из свадеб после церемонии проводов невесты в качестве салюта будет использовано огнестрельное оружие. На место была направлена группа оперативных работников под видом зрителей и зевак. Оперативная информация оказалась верной: примерно в 00.00 часов ночи возле одного из домов при производстве выстрелов в воздух очередью из автоматического оружия полицейскими были задержаны 2 жителя города", - сообщает Polisia.kz.
У задержанных на месте изъяли боевой автомат АКСУ-47 со стертыми номерами и охолощенный автомат АК-74, а также порядка двух десятков гильз. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.