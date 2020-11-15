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Автомобиль с детьми врезался в остановку и упал в подземный переход в Алматы

14.11.2020 6076
Автомобиль с детьми врезался в остановку и упал в подземный переход в Алматы
Алматы. 14 ноября. Kazakhstan Today - В ДТП на пересечении улиц Сатпаева и Манаса пострадали женщина и трое детей, передает Kazakhstan Today.
 
Сегодня в Бостандыкском районе Алматы водитель Mitsubishi Pajero, следуя по улице Сатпаева в западном направлении, не справившись с управлением наехала на бордюр, после чего допустила наезд на остановочный комплекс и опрокинулась в подземный пешеходный переход.
 
По данным полиции, в результате аварии пострадала водитель, еще одна женщина, 1980 года рождения и трое детей, 2015, 2010, 2014 годов рождения.


 

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