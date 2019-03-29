Автомобиль столкнулся с тепловозом в Актюбинской области, водитель погиб

Актобе. 28 марта. Kazakhstan Today - На трассе "Актобе-Оренбург" автомобиль "Нива" столкнулся с тепловозом, водитель погиб, передает Kazakhstan Today.
"28 марта около 6 утра на железнодорожном переезде на трассе "Актобе-Оренбург", в районе нефтебазы "Синоил", автомобиль "Нива Шевроле" столкнулся с локомотивом", - сообщает газета "Диапазон".
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, в результате ДТП водитель скончался на месте, пассажир получила ушибы.
Ведется досудебное расследование, назначены экспертизы.
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