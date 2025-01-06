05.01.2025, 09:49 51256
Автомобиль упал с обрыва в реку во время гонок в Абайской области
Фото: Polisia.kz
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Семей. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобиль упал с обрыва в реку Иртыш во время гонок в области Абай, сообщает Polisia.kz.
5 января в 06.00 поступило сообщение о том, что на острове Полковничий, в районе Орлиного гнезда, легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш. Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека", - говорится в сообщении полиции.
На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Проводятся поисково-спасательные мероприятия и устанавливаются обстоятельства случившегося.
Полицейские напоминают о недопустимости проведения опасных гонок и призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасности.
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06.01.2025, 14:29 506
Спасатели извлекли из реки затонувший автомобиль в Семее
Фото: скрин видео
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Семей. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее на реке Иртыш в ходе поисково-спасательных работ сотрудники МЧС Казахстана с помощью инженерной техники извлекли из воды затонувший автомобиль, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Людей в салоне не оказалось. Поиски двух человек ведут более 100 сотрудников ведомства.
Напомним, вчера в 06.00 в Семее, на острове Бейбитшилик близ реки Иртыш легковой автомобиль столкнулся с бетонным ограждением и упал в реку. В момент аварии в салоне находились 4 человека. Один человек спасся, один погиб. Поиски еще двоих людей продолжаются.
По данным полиции, автомобиль сорвался в Иртыш во время гонок из-за того, что водитель перепутал педали. Вчера спасатели обнаружили упавшую машину с помощью эхолота.
06.01.2025, 11:35 4646
В QazaqGaz Aimaq рассказали о ходе расследования взрыва газа в Талдыкоргане
Фото: МЧС РК
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Талдыкорган. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 31 декабря 2024 года в Талдыкоргане произошел взрыв газа, в результате чего загорелся двухэтажный частный жилой дом. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В результате ЧП пострадали семь человек, двое из которых впоследствии скончались. В компании АО "QazaqGaz Aimaq" прокомментировали происшествие.
Согласно поступившему в 07.25 сообщению о ЧП в аварийно-диспетчерскую службу, на место происшествия незамедлительно выехала бригада Жетысуского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq". По прибытии наши специалисты перекрыли подачу газа и приступили к проведению аварийно-спасательных работ совместно с сотрудниками ДЧС Жетысу. В ходе обследования территории дома и прилегающей к ней территории работники газовой службы обнаружили признаки загазованности в колодцах смежных коммуникаций водопровода и канализации. Для уточнения источника утечки газа был произведен буровой осмотр вдоль оси частного подземного газопровода среднего давления, а также находящихся в эксплуатации АО "QazaqGaz Aimaq" двух подземных газопроводов низкого давления", - проинформировали в компании.
Сообщается, что анализы проб из буровых скважин показали высокую концентрацию газа, указывающую на подземную утечку газа.
Специалисты службы эксплуатации и ремонта газовых сетей нашей компании в рамках инструкций по технике безопасности провели проверку герметичности подземных газопроводов низкого давления. По результатам официальных проверок обслуживаемые нами газовые сети не имеют утечек газа и функционируют исправно. АО "QazaqGaz Aimaq" призывает жителей Талдыкоргана и прилегающих районов дождаться официальных итогов расследования. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать правила безопасного использования природного газа в быту и следовать только достоверным, подтвержденным источникам информации", - отметили в компании.
05.01.2025, 17:00 36616
Упавший в Иртыш автомобиль обнаружили с помощью эхолота
Во время гонок водитель автомобиля перепутал педали
Фото: МЧС РК
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Семей. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели с помощью эхолота обнаружили упавший в Иртыш автомобиль, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
В Семее на реке Иртыш в ходе поисково-спасательных работ спасатели МЧС Казахстана с помощью эхолота обнаружили затонувший автомобиль", - сообщили в МЧС отметив, что в поисковой операции задействованы более 100 сотрудников ведомства.
В департаменте полиции Абайской области рассказали, что автомобиль сорвался в Иртыш во время гонок из-за того, что водитель перепутал педали.
В автомобиле находилось четыре человека. Молодой человек и девушка смогли выбраться самостоятельно, однако девушку унесло течением. Позже спасатели обнаружили ее тело. Водитель и еще один пассажир остаются пропавшими, их поиски продолжаются", - рассказали в полиции.
Напомним, сегодня в 06.00 в Семее, на острове Бейбитшилик близ реки Иртыш легковой автомобиль столкнулся с бетонным ограждением и упал в реку. В момент аварии в салоне находились 4 человека. Один человек спасся, один погиб, поиски еще двоих продолжаются.
05.01.2025, 15:26 40121
Автомобиль с людьми провалился под лед на Балхаше
Фото: Кадр из видео МЧС
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Караганда. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобиль с тремя людьми провалился под лед на озере Балхаш, двои удалось спастись, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Минувшей ночью в Актогайском районе на озере Балхаш между поселками Гульшат и Тасарал произошло трагическое происшествие. Автомобиль с тремя гражданами, выехавшими на поиски скота, провалился под лед, рассказали в МЧС.
Два человека смогли выбраться самостоятельно. Поиски еще одного гражданина вели спасатели МЧС Казахстана. Ранним утром водолазы извлекли тело мужчины 1988 года рождения.
МЧС напоминает, что выход на лед зимой может быть смертельно опасным.
Чтобы избежать несчастных случаев, соблюдайте простые, но важные правила безопасности:
- проверьте прочность льда: для человека безопасная толщина льда - не менее 10 см, для автомобиля - 30 см;
- избегайте темных и трещиноватых участков льда: такие места ненадежны;
- не выходите на лед ночью или в условиях плохой видимости;
- не перегружайте лед: большие группы людей или техника могут разрушить его;
- сообщайте близким, куда идете, и всегда имейте при себе спасательные средства (веревку, палку и т.д.).
Напомним, сегодня в 06.00 в Семее, на острове Бейбитшилик близ реки Иртыш легковой автомобиль столкнулся с бетонным ограждением и упал в реку. В момент аварии в салоне находились 4 человека. Один человек спасся, один погиб, поиски еще двоих продолжаются.
05.01.2025, 14:49 40266
Один человек спасся и один погиб на месте падения машины в реку в Семее
Фото: скрин видео
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Семей. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели МЧС Казахстана продолжают поисково-спасательные работы в Семее, на месте падения в реку автомобиля с четырьмя пассажирами.
По данным ведомства, один из пассажиров сумел самостоятельно выбраться из машины, и доплыть до берега. В медицинской помощи он не нуждался.
В 09.00 поисковая группа обнаружила и извлекла из воды тело одного погибшего. Поиски еще двух человек продолжаются.
На данный момент в спасательной операции задействовано 55 спасателей, 5 плавсредств, 2 беспилотных летательных аппарата, эхолот для подводных поисков, 10 единиц техники.
Дополнительно привлечены военнослужащие МЧС РК, также ожидается прибытие спасательных подразделений из Восточно-Казахстанской области.
Информация о дальнейших событиях будет сообщена дополнительно.
Напомним, сегодня в 06.00 утра в городе Семей, на острове Бейбитшилик близ реки Иртыш легковой автомобиль столкнулся с бетонным ограждением и упал в реку. В момент аварии в салоне находились 4 человека.
05.01.2025, 10:49 49906
Водитель автомобиля въехал в фонарный столб в Алматы
Водитель авто скончался на месте происшествия
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Алматы. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - 5 января в 4 часа утра в Жетысуском районе Алматы произошло смертельное ДТП, сообщили в департаменте полиции города.
Водитель автомашины марки "Дэу", следуя по улице Кудерина в северном направлении, не справился с рулевым управлением и выехал на восточную обочину дороги, где допустил наезд на препятствие - бетонную опору столба уличного освещения. В результате ДТП водитель "Дэу" от полученных травм скончался на месте происшествия", - проинформировали в полиции.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование.
04.01.2025, 19:11 84311
Здание новой школы горело в Таразе
Пострадавших нет
Фото: Кадр из видео МЧС
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Тараз. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе горело здание строящейся школы, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
В Таразе загорелось трехэтажное здание нефункционирующей новой школы, расположенной в микрорайоне 15.
На момент прибытия пожарных расчетов из первого этажа шел густой дым. Во время возгорания в здании строителями проводились ремонтные работы, которые самостоятельно эвакуировались", - рассказали спасатели.
По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет.
04.01.2025, 17:09 87161
Травмы глаз и кистей рук: более 60 человек пострадали от пиротехники в новогодние праздники
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новогодние праздники от использования пиротехнических средств пострадало - 63 человека, в том числе 20 детей, сообщает Министерство здравоохранения Казахстана.
Из 63 пострадавших госпитализированы в стационар -12, в том числе детей - 5 и на амбулаторном лечении находится 51 пациент, в том числе 15 детей.
У всех пострадавших диагностированы травмы глаз, ожоги роговицы глаза, ожоги и травмы кистей рук. Один пациент получил ранение передней брюшной стенки, состояние средней тяжести, стабильное, получает лечение в стационаре", - рассказали в министерстве.
В разрезе регионов пострадали: в Алматы - 19 человек, в Жамбылской области 11 человек, также в Карагандинской, Мангистауской, Костанайской областях и Шымкенте по 6 человек, в Актюбинской области - 2 человека, в Акмолинской, Кызылординской, Атырауской и Восточно- Казахстанкой, Западно- Казахстанской, Алматинской областях и области Абай по 1 обращению.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме.
Ранее об опасности пиротехники рассказали спасатели ДЧС ВКО.
Напомним, доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?