Беременная учительница потеряла ребенка после избиения заместителем директора школы в Туркестанской области

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Я сидела здесь, она меня толкнула и я упала. Потом она взяла меня за волосы и начала бить по голове. При этом обзывала. Говорила, что у меня сортир вместо рта, что я балехорка, закончила школу на тройки, и назвала меня проституткой", - рассказала пострадавшая, учитель школы-гимназии имени Айбергенова села Коксу.
После, как она уверяет, заместитель директора пригрозила сжечь ее дом вместе с ней. Другие преподаватели говорят, что тоже изрядно натерпелись от руководства. Они заявили, что в школу устраивали по блату, а неугодных учителей пугали увольнением, информирует издание Otyrar.kz.
Заместитель директора не отрицает, потасовка на собрании была, но к выкидышу беременной сотрудницы непричастна. Она заявила, что сотрудники настроены против из-за ее прямолинейности.
Я не нравлюсь коллективу, потому что всегда говорю правду о коррупции и незаконных действиях в нашей школе. А это им неприятно. Например, об удержании однодневной-двухдневной зарплаты, ремонте школы и отсутствии вакансий", - сказала заместитель директора.
За избиение подчиненного она отделалась штрафом в 60 тысяч тенге.
Порядка 100 учителей решительно настроены на коллективную жалобу в областное управление образования. Они требуют снять с должности нынешнего замдиректора. А в шардаринском отделе образования заявили, что подали в суд на преподавателя за оскорбление руководителя школы", - говорится в материале издания.