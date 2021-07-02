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Беременная женщина пострадала в аварии с участием скорой в Северном Казахстане

01.07.2021 7237
Беременная женщина пострадала в аварии с участием скорой в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. 1 ИЮЛЯ - Машина скорой помощи попала в ДТП в Северо-Казахстанской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Кызылжарском районе, недалеко от села Петерфельд. Автомашина скорой помощи столкнулась с автомобилем "Ауди", движущимся в попутном направлении в сторону областного центра. В результате ДТП пострадали пассажир скорой и двое пассажиров легковой автомашины. Один из них - 58-летний житель города Мамлютки - госпитализирован в больницу. Также в медицинское учреждение была экстренно доставлена 28-летняя беременная пассажирка спецавтотранспорта, направлявшаяся в это утро для госпитализации в перинатальный центр", - сообщили в пресс-службе ДП СКО.

 
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции Кызылжарского района. Начато досудебное расследование. 
 

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