Актобе. 29 ноября. Kazakhstan Today - Без вести пропавшая школьница нашлась в Актобе, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 25 октября в дежурную часть ГОП-3 УП города Актобе обратилась жительница Мугалжарского района с заявлением о том, что она в городе Кандыагаше днем посадила в такси свою дочь, которая ухала в Актобе. 13-летняя девочка намеревалась продолжить там учебу и жить с отцом.

К поискам девочки были подключены оперативные службы, сотрудники ювенальной полиции и волонтеры. Были проверены все возможные места нахождения девочки. Спустя сутки сотрудники полиции в одном из подъездов по улице Жубановых нашли пропавшую девочку и доставили в отдел полиции. Причины и мотивы поступка несовершеннолетней выясняются", - пояснили в пресс-службе ведомства.

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