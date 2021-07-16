Близ Алматы произошло землетрясение

АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - В 44 километрах от Алматы произошло землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 15 июля, в 14.48 по времени Алматы, было зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 44 километрах на юг от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 8,4. Магнитуда MPV - 4. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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