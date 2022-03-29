Близ Алматы произошло землетрясение

Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 28 МАРТА - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 112 км от Алматы на территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 28 марта в 06.32 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 112 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения составил 10,4, магнитуда MPV - 4,9, глубина 30 км.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.