Более 100 человек тушили лесной пожар в Акмолинской области

Фото: ДЧС

КОКШЕТАУ. 26 АВГУСТА - Более 100 человек тушили лесной пожар в Зерендинском районе Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

25 августа 2021 года произошло возгорание леса на территории лесничества Грибновское Зерендинского филиала ГНПП "Кокшетау", в тушении пожара участвовали 154 человека и вертолет с пожарным десантом", - сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.

В ликвидации лесного пожара были задействованы 20 единиц техники, 1 вертолет и 142 человека личного состава, из них 5 единиц техники и 51 человек ДЧС Акмолинской области, 6 единиц техники, и 54 работников лесных учреждений, 1 вертолет АО "Казавиолесоохрана", 7 единиц и 33 человека местных исполнительных органов и 2 единицы техники и 4 человека добровольных противопожарных формирований.

Сложность пожара заключалась в сильном ветре и распространение огня по кронам деревьев. Однако, благодаря оперативным действиям и своевременному наращиванию сил и средств, пожар удалось локализовать в 18.50, на данный момент проводится окарауливание. Площадь лесного пожара составила 7 гектар", - проинформировали в ведомстве.

По данным ДЧС, предварительная причина пожара - поджог. На месте пожара работает следственная оперативная группа Отдела полиции Зерендинского района.

Напомним, в связи с жаркой температурой воздуха в Акмолинской области сохраняется высокий класс пожарной опасности. Департамент по ЧС Акмолинской области предупреждает о необходимости соблюдения пожарной безопасности в лесном массиве.

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