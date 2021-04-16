Более 2 млн тенге штрафа заплатит отель Rixos в Актау за нарушение карантина

АКТАУ. 15 АПРЕЛЯ - Владельца отеля Water World Aktau оштрафовали более чем на 2 млн тенге за несоблюдение карантинных требований, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видеозапись выступления казахстанской группы "Ирина Кайратовна", которое прошло 10 апреля, опубликовали в социальных сетях.

По данным пресс-службы акимата Актау, за нарушение карантинных требований органами санитарно-эпидемиологического надзора на владельца крупного объекта предпринимательства Rixos water world наложен штраф в размере 800 месячных расчётных показателей, сообщает портал Lada

Сотрудники полиции, мобильная группа, сформированная из представителей акимата, составили протокол за нарушение требований карантина на владельца комплекса и получили объяснительные, так как в курортной зоне, расположенной на берегу моря в 20 километрах от города, был организован концерт с большим скоплением людей", - сообщили в акимате города.

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