Более 8 тыс. домов в Туркестанской области отключены от газоснабжения из-за повреждения газопровода экскаватором

Шымкент. 29 апреля. Kazakhstan Today - Более 8 тыс. домов и более 100 предприятий Туркестанской области отключены от газоснабжения из-за повреждения газопровода экскаватором, передает Kazakhstan Today.

29 апреля, во время проведения земляных работ на участке, принадлежащем физическому лицу в селе Тогус, экскаваторщик задел ковшом газопровод диаметром 400 миллиметров. В результате от системы газоснабжения отключены: 11 газораспределительных пунктов, 68 коллективных ШРП, 14 промышленных предприятий, 115 коммунально-бытовых предприятий. Газоснабжение отключено в 8166 частных домах, пишет Otyrar.kz

Без газа остались населенные пункты: Елтай, Маятас, Тогус, Жыланбузган, Айнатас, Султанрабат, город Ленгер, Момынай, Жанауйы, Аккум, Шахта-Тогус, Абай, Ангарата, Уйымшыл, Текесу, Акбастау, Алгабас.

Также сообщается, что земляные работы проводились без согласования с газоснабжающей организацией. Специалисты компании "КазТрансГаз Аймак" утечку локализовали.

К слову, виновник происшествия скрылся с места происшествия, но был в короткие сроки обнаружен сотрудниками РОВД.

Сейчас газовики работают над устранением аварии. Тем не менее подача газа будет произведена только после оплаты потерь, которые понес газовый оператор.

На данном участке есть еще одна серьезная проблема: в свое время в этом районе земли под ИЖС выдавались, несмотря на то, что под землей проходит газопровод большого диаметра. В результате дома стоят не только в охранной зоне, но и непосредственно на газопроводе. Так что любые работы спецтехникой грозят не только аварией на газопроводе, они могут привести и к более серьезным последствиям.

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