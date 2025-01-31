Более ста человек эвакуировали с закрытой трассы в области Абай

По информации властей США, данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет

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Вашингтон. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажирский самолет авиакомпании PSA Airlines потерпел крушение в результате столкновения с военным вертолетом у Вашингтонского национального аэропорта.





Пассажирский самолет авиакомпании PSA Airlines столкнулся с военным вертолетом у Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана. Об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США, сообщает RT





Оба судна в результате аварии упали в реку Потомак. По последним данным, из реки извлекли по меньшей мере 19 тел, передает телеканал CBS со ссылкой на Пентагон. В ДСКЦ МИД РФ заявили, что, по информации властей США, данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет.





В момент аварии на борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.





Среди пассажиров числились два бывших российских тренера и группа фигуристов, сообщил RT спортивный агент Ари Закарян. Американский фигурист Джон Маравилла рассказал РИА Новости, что на борту самолета находились минимум 14 фигуристов, не считая тренеров. По данным источника ТАСС, среди них чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Кроме того, в самолете находилась бывшая советская фигуристка Инна Волянская, передает "Матч ТВ". Информацию о находившихся на борту спортсменах подтвердили в Ассоциации фигурного катания США. В Кремле также прокомментировали трагедию: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подтверждаются печальные данные, что в разбившемся в Вашингтоне самолёте были фигуристы - выходцы из РФ", - пишет издание.