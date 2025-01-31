30.01.2025, 08:30 36721
Более ста человек эвакуировали с закрытой трассы в области Абай
Фото: Depositphotos
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Аягоз. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ночью в городе Аягозе Абайской области из-за ограничения движения на автодороге республиканского значения между городом Аягоз и селом Калбатау на блокпосту остались три автобуса с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Спасатели МЧС совместно с сотрудниками полиции из пассажирского автобусов сопроводили и разместили в ближайшие пункты обогрева 92 человека, из которых 20 детей. По ту сторону данного закрытого участка дороги в затрудненной ситуации оказались путники пассажирского малогабаритного автобуса, из которого 14 человек также были размещены в пункте обогрева", - проинформировали в министерстве.
МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта.
Кроме того, в Костанайской области спасатели вызволили из снежного плена три автомобиля.
В Карасуском районе, вблизи озера Койбагор, на автодороге местного значения оказался заблокирован в снежном заносе легковой автомобиль, внутри которого находились три человека. Аналогичный случай произошел на трассе республиканского значения Жезказган - Петропавловск в 35 км от города Аркалыка. Здесь из снежного заноса был извлечен автомобиль, в котором находились два человека. Помощь спасателей потребовалась и в Костанае. На объездной дороге, соединяющей жилой массив "Дружба" и микрорайон Аэропорт, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и оказался в кювете", - сообщили в МЧС.
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30.01.2025, 16:03 23656
На борту разбившегося в США самолета находились российский фигуристы
По информации властей США, данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет
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Вашингтон. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажирский самолет авиакомпании PSA Airlines потерпел крушение в результате столкновения с военным вертолетом у Вашингтонского национального аэропорта.
Пассажирский самолет авиакомпании PSA Airlines столкнулся с военным вертолетом у Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана. Об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США, сообщает RT.
Оба судна в результате аварии упали в реку Потомак. По последним данным, из реки извлекли по меньшей мере 19 тел, передает телеканал CBS со ссылкой на Пентагон. В ДСКЦ МИД РФ заявили, что, по информации властей США, данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет.
В момент аварии на борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.
Среди пассажиров числились два бывших российских тренера и группа фигуристов, сообщил RT спортивный агент Ари Закарян. Американский фигурист Джон Маравилла рассказал РИА Новости, что на борту самолета находились минимум 14 фигуристов, не считая тренеров. По данным источника ТАСС, среди них чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Кроме того, в самолете находилась бывшая советская фигуристка Инна Волянская, передает "Матч ТВ". Информацию о находившихся на борту спортсменах подтвердили в Ассоциации фигурного катания США. В Кремле также прокомментировали трагедию: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подтверждаются печальные данные, что в разбившемся в Вашингтоне самолёте были фигуристы - выходцы из РФ", - пишет издание.
28.01.2025, 18:30 76861
В результате ДТП погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион
Он получил травмы, несовместимые с жизнью
Фото: mitropolia.kz
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Москва. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате дорожно-транспортного происшествия погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион, правящий архиерей Кокшетауской епархии Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, сообщает пресс-служба Московского Патриархата.
Трагедия произошла в Нижегородской области на трассе M12, рядом с поселком Пильна. Автомобиль, в котором архиерей ехал из города Кокшетау в Москву для участия в Рождественских чтениях, разбился. Архиепископ Серапион получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что сопровождающий его в дороге клирик Воскресенского кафедрального собора города Кокшетау иеромонах Евлогий с сотрясением мозга был госпитализирован в больницу.
Ранее смертельная авария с участием КамАЗа произошла на трассе в Павлодарской области.
28.01.2025, 08:26 85396
Крупный пожар произошел в административном здании в Алматы
Фото: скриншот из видео ДЧС
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Алматы. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 27 января в 22.01 силы ДЧС были направлены по повышенному рангу вызова на ликвидацию пожара в административном здании в Алмалинском районе.
Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, на улице Ауэзова загорелась кровля и мансарда двухэтажного административного здания.
На месте пожара была развернута пожарная автолестница АЛ-37, с которой введены лафетные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды. С соблюдением ТБ на крыше силами ДЧС проводилось вскрытие конструкций кровли, разборка и проливка, тепловизором проверялось на скрытое горение", - проинформировали в ДЧС.
В 22.33 пожар был локализован, в 23.57 - ликвидирован. Пострадавших нет.
Площадь пожара составила 220 квадратных метров.
Для выяснения причины пожара на месте работают сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания", - уточнили в ДЧС.
27.01.2025, 15:06 104101
Альназарова прокомментировала заражение роженицы ВИЧ при переливании крови в Кызылорде
Проводится соответствующая проверка
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Кызылорда. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса прокомментировала случай заражения роженицы ВИЧ при переливании крови в Кызылорде.
В Кызылорде роженицу заразили ВИЧ при переливании крови от 12 доноров. По словам главы Минздрава, случай находится на контроле ведомства.
Сейчас проводится соответствующая проверка (…) Соответствующие меры будут приняты по итогам расследования", - сказала Альназарова.
26.01.2025, 20:39 121701
Девушка пыталась сфотографироваться на замерзшем Иртыше, но провалилась под лед
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Павлодар. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В районе центральной набережной Павлодара девушка провалилась под лед, спасатели заметили пострадавшую и помогли ей выбраться из воды, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Спасатели оперативно извлекли из воды девушку 1994 года рождения, незамедлительно оказали первую медицинскую помощь пострадавшей, после чего передали ее медикам для осмотра. Как выяснилось, она вышла на тонкий лед, чтобы сделать фотографию, но лед не выдержал, и она провалилась в воду", - проинформировали в пресс-службе.
В МЧС напомнили о запрете выхода на лед. Из-за меняющихся погодных условий структура льда нестабильная.
Ранее автомобиль с людьми провалился под лед на Балхаше.
26.01.2025, 09:46 133451
В Петропавловске тушат крупный пожар на предприятии по продаже древесины Дополнено
Фото: МЧС РК
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Петропавловск. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске на улице Кизатова на территории предприятия по реализации древесного материала тушат пожар на предварительной площади 252 квадратных метра, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Пожар локализован на предварительной площади 252 квадратных метра. Информация по пострадавшим не поступала", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что огонь вспыхнул в отдельно стоящем гараже, где находились два грузовых автомобиля.
Тушение осложнялось высокой горючестью материалов, что создавало риск быстрого распространения огня. Однако возгорание удалось взять под контроль и предотвратить его дальнейшее развитие", - дополнили в МЧС.
Дополнено 26.01.2025, 11.39
Пожар ликвидировали на площади 256 квадратных метров. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось о пожаре на нефтебазе в Жезказгане, в результате которого пострадали четыре человека.
25.01.2025, 16:17 222591
В ледовом дворце Almaty Arena произошел пожар Дополнено
Фото: Видео: telegram/112 KZ
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы в ледовом дворце Almaty Arena произошел пожар, сообщает пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
На первом этаже малого зала крытого катка города Алматы произошло возгорание спортивного инвентаря (...) Огнеборцам удалось ликвидировать пожар на площади 40 квадратных метров, не допустив распространения огня на смежные помещения", - проинформировали в министерстве.
Подчеркивается, что до прибытия пожарных подразделений посетители и персонал самостоятельно покинули помещения.
Дополнено 25.01.2025, 17.11
С места пожара в ледовом дворце Almaty Arena трое детей доставлены в больницу, сообщает пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Психологом ДЧС оказана экстренная психологическая помощь одному ребенку и трое детей доставлены бригадой Центра медицины катастроф МЧС в больницу", - заявили в МЧС.
Кроме того, для установления причины возгорания работает исследовательская испытательная пожарная лаборатория.
Дополнено 25.01.2025, 20.52
В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуация города Алматы назвали возможные причины пожара в Almaty Arena, передает корреспондент агентства.
Для установления причины возгорания работают дознаватели и исследовательская испытательная пожарная лаборатория. Специалистами рассматривается ряд версий, что причиной пожара мог послужить поджог или детская шалость с огнем", - заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что пожар и взрыв произошли на нефтебазе в Жезказгане.
25.01.2025, 12:16 209051
Пожар и взрыв произошли на нефтебазе в Жезказгане: пострадали четыре человека
Фото: МЧС РК
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Жезказган. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар и взрыв произошли на территории одной из нефтебаз, расположенной в городе Жезказгане, сообщает пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Произошло горение трех автомашин специального назначения. До прибытия пожарных подразделений произошел взрыв ГВС с последующим обрушением ангара", - проинформировали в МЧС.
Сообщается, что возгорание на площади 100 квадратных метров было ликвидировано.
В результате пожара госпитализированы четверо сотрудников нефтебазы. Причина пожара устанавливается", - добавили в министерстве.
Напомним, 31 декабря 2024 года в Талдыкоргане произошел взрыв газа, в результате чего загорелся двухэтажный частный жилой дом. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В результате ЧП пострадали семь человек, двое из которых впоследствии скончались. В компании АО "QazaqGaz Aimaq" прокомментировали происшествие.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?