Более ста лошадей погибли из-за сильных ливней в Мангистауской области

Фото: ДЧС Акмолинской области

Кокшетау. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения РК сообщили о смерти еще одного пострадавшего при пожаре в кафе "Центр плова" в Щучинске, передает корреспондент агентства.





Как отметили в ведомстве, мужчине было 49 лет. Он скончался в реанимации, не приходя в сознание.





Несмотря на проводимую интенсивную терапию и комплекс лечебных мероприятий, включая оперативные вмешательства, на 48-е сутки пребывания зафиксирован летальный исход", - рассказали в Минздраве.





Напомним, министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов сообщил , что предварительной причиной взрыва в кафе "Центр плова" в Щучинске могло стать нарушение использования газовых баллонов.



