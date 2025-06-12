Болезнь грязных рук: в СКО дети массово заболевают энтеробиозом
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Петропавловск. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области с начала года зафиксировали 78 случаев энтеробиоза, из них 96% - среди детей до 14 лет, сообщает "Петропавловск.news".
Энтеробиоз называют болезнью грязных рук.
Заболевание активно распространяется в детских коллективах", - пишет источник со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля СКО.
На севере Казахстана санитарные врачи зафиксировали 78 случаев энтеробиоза с начала года.
96% заболевших - дети до 14 лет. Болезнь грязных рук, именно так чаще всего называют энтеробиоз в простонародье. Она распространена и передается быстро - особенно в детских коллективах", - пишет сайт.
Санитарные службы региона усилили контроль в детских учреждениях. Родителям рекомендуют внимательно следить за состоянием детей и обращаться к врачу при первых симптомах.
Для справки
Энтеробиоз - паразитарное заболевание, которое вызывают острицы - мелкие глисты, обитающие в кишечнике. Заболевание считается одним из самых распространенных среди детей. Оно может вызывать не только зуд и дискомфорт, но и ослабление иммунитета, задержку роста, обострение хронических болезней.
Заражение происходит через немытые руки, игрушки и предметы быта. Заразиться можно и от других детей или взрослых. Особенно быстро болезнь распространяется в детских садах и школах. Инкубационный период составляет 12-14 дней.
Санитарные службы региона усилили контроль в детских учреждениях. Родителям рекомендуют внимательно следить за состоянием детей и обращаться к врачу при первых симптомах.
Симптомы энтеробиоза:
- зуд в области анального отверстия, особенно по вечерам;
- покраснение и расчесы;
- снижение аппетита, боли в животе;
- тошнота, вздутие, неустойчивый стул;
- потеря веса и замедление роста.
Врачи рекомендуют следить за тем, чтобы дети регулярно мыли руки после туалета и перед едой.
Также они советуют:
- соблюдать интимную гигиену;
- коротко стричь ногти;
- не допускать привычки сосать пальцы и грызть ногти;
- чаще менять белье и мыть игрушки;
- тщательно мыть овощи и фрукты.