Болезнь грязных рук: в СКО дети массово заболевают энтеробиозом

Выявлено 78 случаев заболевания, из них 96% - среди детей до 14 лет

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Петропавловск. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области с начала года зафиксировали 78 случаев энтеробиоза, из них 96% - среди детей до 14 лет, сообщает " - В Северо-Казахстанской области с начала года зафиксировали 78 случаев энтеробиоза, из них 96% - среди детей до 14 лет, сообщает " Петропавловск.news"





Энтеробиоз называют болезнью грязных рук.





Заболевание активно распространяется в детских коллективах", - пишет источник со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля СКО.





На севере Казахстана санитарные врачи зафиксировали 78 случаев энтеробиоза с начала года.





96% заболевших - дети до 14 лет. Болезнь грязных рук, именно так чаще всего называют энтеробиоз в простонародье. Она распространена и передается быстро - особенно в детских коллективах", - пишет сайт.





Санитарные службы региона усилили контроль в детских учреждениях. Родителям рекомендуют внимательно следить за состоянием детей и обращаться к врачу при первых симптомах.





Для справки





Энтеробиоз - паразитарное заболевание, которое вызывают острицы - мелкие глисты, обитающие в кишечнике. Заболевание считается одним из самых распространенных среди детей. Оно может вызывать не только зуд и дискомфорт, но и ослабление иммунитета, задержку роста, обострение хронических болезней.





Заражение происходит через немытые руки, игрушки и предметы быта. Заразиться можно и от других детей или взрослых. Особенно быстро болезнь распространяется в детских садах и школах. Инкубационный период составляет 12-14 дней.





Санитарные службы региона усилили контроль в детских учреждениях. Родителям рекомендуют внимательно следить за состоянием детей и обращаться к врачу при первых симптомах.





Симптомы энтеробиоза:





зуд в области анального отверстия, особенно по вечерам;

покраснение и расчесы;

снижение аппетита, боли в животе;

тошнота, вздутие, неустойчивый стул;

потеря веса и замедление роста.





Врачи рекомендуют следить за тем, чтобы дети регулярно мыли руки после туалета и перед едой.





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