Система Orphus

Бык вплавь добрался от 4-го до 15-го микрорайона Актау

31.07.2020, 18:41 5617
Актау. 31 июля. Kazakhstan Today - Инцидент произошел 31 июля. Мужчина купил быка на скотном рынке. При погрузке в автомобиль животное сбежало, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "Лада", бык вплавь по морю добрался от 4-го до 15-го микрорайона. По словам очевидцев, парнокопытное спустилось к морю в 4А микрорайоне, а затем по воде добралось до набережной в 15-й микрорайоне.
 

Быка благополучно поймали инспекторы на набережной 15-го микрорайона и передали в руки хозяину", - рассказали в полиции региона.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая