Бык вплавь добрался от 4-го до 15-го микрорайона Актау

Актау. 31 июля. Kazakhstan Today - Инцидент произошел 31 июля. Мужчина купил быка на скотном рынке. При погрузке в автомобиль животное сбежало, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", бык вплавь по морю добрался от 4-го до 15-го микрорайона. По словам очевидцев, парнокопытное спустилось к морю в 4А микрорайоне, а затем по воде добралось до набережной в 15-й микрорайоне.

Быка благополучно поймали инспекторы на набережной 15-го микрорайона и передали в руки хозяину", - рассказали в полиции региона.

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