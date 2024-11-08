07.11.2024, 14:25 24586

Часть Астаны осталась без света из-за сильного ветра

Заявки об отсутствии света поступают в основном от потребителей из частного сектора
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе АО "Астана-РЭК" сообщили, что ряд районов Астаны остались без электричества из-за сильного ветра.

В "Астана-РЭК" отметили, что заявки об отсутствии света поступают в основном от потребителей из частного сектора.

В настоящее время аварийные службы проводят восстановительные работы на воздушных линиях 10 кВ в микрорайоне Юго-Восток, правая сторона, частные дома районов Алматы, Сарыарка", - сказано в сообщении.


Для устранения последствий задействованы 12 оперативных и 12 ремонтных бригад, две единицы спецтехники.

Несколько дней назад из-за сильного ветра без света остались жители Актау.
 
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Теги:АстанаОтключениесвет

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08.11.2024, 20:08 791

Скончался пострадавший при взрыве котельной в Костанайской области

Скончался мужчина 1969 года рождения
Костанай. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пострадавший при взрыве котельной в Амангельдинском районе Костанайской области скончался, сообщает "ТоболИнфо".

Напомним, что 6 ноября в котельной поселка Амангельды Амангельдинского района произошел взрыв. В результате без тепла остались три двухэтажных жилых дома и административные здания (суд, музей, дом культуры).

Из-под завалов спасатели извлекли мужчину 1969 года рождения. В акимате района сообщали, что его госпитализировали в районную больницу и направили туда бригаду анестезиологов по линии санавиации с целью корректировки лечения и решения вопроса транспортировки пациента из районной больницы в региональную больницу Аркалыка.

8 ноября стало известно, что мужчина скончался.
 
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Теги:ВзрывПострадавшийГибель
08.11.2024, 14:31 5296

В Казахстане с начала года в ДТП с участием мопедов погибли 15 человек

Водителями мопедов совершено 930 ДТП за текущий год
В Казахстане с начала года в ДТП с участием мопедов погибли 15 человек
Фото: Depositphotos
Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года в дорожных авариях с участием мопедов погибли 15 человек, более 900 пострадали, сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.

В Алматы стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога", сообщает Polisia.kz. На состояние аварийности в мегаполисе влияет популяризация альтернативного вида транспортных средств: мопедов и электросамокатов.

Водителями мопедов с начала года допущено 930 ДТП, 953 человека травмированы, еще 15 погибли. С участием самокатов в городе совершено 127 ДТП, 133 человека травмированы, к счастью, погибших нет. Кроме того, с начала года за нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 31 894 мопедиста и 28 762 пользователя самокатов. Более 1800 мопедов водворены на специализированную автостоянку, - рассказал Тимур Ногайбаев.


Ранее президент подписал закон, обязывающий владельцев мопедов регистрировать свое транспортное средство и получать права на управление. В МВД опубликовали список необходимых для регистрации документов.
 
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Теги:ДТПмопедАлматы
08.11.2024, 11:22 8301

В ВКО погиб солдат-срочник: расследование начато по статье о доведении до самоубийства

В ВКО погиб солдат-срочник: расследование начато по статье о доведении до самоубийства
Фото: кадр из видео Минобороны РК
Усть-Каменогорск. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте Пограничной службы по Восточно-Казахстанской области погиб солдат-срочник, сообщает Погранслужба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

По предварительной информации, причина смерти - суицид. Органами полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса (Доведение до самоубийства)", - проинформировали в пресс-службе.


Ранее в Шахтинске военнослужащий-контрактник Национальной гвардии Казахстана совершил суицид. Также военнослужащий покончил с собой в Актау.

20 сентября офицер покончил с собой в Аягозском гарнизоне. Ранее в Алматы военнослужащий-контрактник совершил суицид на территории военного института.

22 сентября стало известно о гибели 19-летнего курсанта Пограничной академии КНБ.
 
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Теги:ГибельВКОсолдат
07.11.2024, 19:52 20101

В Павлодаре из-за ураганного ветра произошло 19 повреждений на электросетях

Оперативные бригады и коммунальные службы работают в усиленном режиме
В Павлодаре из-за ураганного ветра произошло 19 повреждений на электросетях
Павлодар. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 19 повреждений на электросетях произошло в Павлодаре из-за ураганного ветра. Устранили 16 из них. Оперативные бригады и коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, сообщает "Павлодар-онлайн".

Как сообщили в городском отделе ЖКХ, аварийные отключения произошли в разных районах города и в пригороде. Также аварийные отключения произошли в пригородных селах.

На данный момент из 19 аварийных отключений восстановлено 16. Устранением повреждений занимаются 10 оперативных бригад", - сообщили в городском отделе ЖКХ.


На уличных линиях электропередачи выявили семь повреждений, повреждены две опоры освещения. Все повреждения уже устранили. Из-за аварийного отключения не работали девять светофоров. Сейчас они функционируют в обычном режиме.

В отдел ЖКХ города, службу 109, а также посредством соцсети Instagram поступило порядка 40 заявок от жителей города об упавших деревьях, об угрозе падения, о сломанных ветках. Все обращения взяты на контроль. По городу работают 15 бригад для устранения последствий штормового ветра. Проводится работа по вывозу упавших деревьев. На текущее время отработано 30 заявок", - рассказали в отделе ЖКХ Павлодара.


Ранее сообщалось, что ряд районов Астаны остались без электричества из-за сильного ветра.
 
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Теги:ПавлодарВетерэлектроснабжение
06.11.2024, 17:49 39576

В Костанайской области обрушилось здание котельной: из-под завалов извлечен мужчина  

На месте работают специалисты
В Костанайской области обрушилось здание котельной: из-под завалов извлечен мужчина
Фото: ДЧС Костанайской области
Костанай. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Амангельды Костанайской области в результате разрыва котла обрушилось здание котельной дома культуры, сообщает пресс-служба департамента про чрезвычайным ситуациям Костанайской области

Силами спасателей из-под завалов извлечен мужчина 1969 года рождения, который был передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Со слов очевидцев, других людей в здании не было", - проинформировали в пресс-службе.



Подчеркивается, что на месте работают сотрудники ДЧС, полиции, МИО.

Напомним, в прошлом году в Коксуском районе Жетысуской области произошел взрыв котельной.
 
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Теги:Костанайская областьВзрывкотел
05.11.2024, 15:56 68861

Сорванная сильным ветром остановка рухнула на человека в Актау

По факту недоброкачественного строительства зарегистрировано уголовное дело
Актау. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау из-за сильного ветра остановка обрушилась на человека, сообщает Lada.kz.

В результате обрушения автобусной остановки, вызванного сильным ветром 5 ноября, пострадал человек. В полиции региона рассказали, что обрушился остановочный павильон в 1-м микрорайоне Актау.

В настоящее время доставлен в областную больницу. По факту недоброкачественного строительства зарегистрировано уголовное дело. Ведется расследование", - добавили в департаменте полиции Мангистауской области.


В акимате Актау сообщили, что упавшая на человека конструкция автобусной остановки не была закреплена. Остановочный павильон был демонтирован и перенесен с привычного места во время работ по реконструкции магистральных инженерных сетей. В данный момент конструкцию убрали.

Ранее сообщалось, что из-за обрушившегося на регион сильного ветра жители Актау остались без электричества и тепла.

Напомним, в Семее на припаркованные пассажирские автобусы обрушилась конструкция горевшего ранее торгового дома. Пострадавших нет.
 
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Теги:АктауобрушениеВетерОстановка
05.11.2024, 14:11 71931

Жители нескольких микрорайонов Актау остались без воды, отопления и электричества

Отключение электроэнергии произошло по линии ТОО "МАЭК"
Жители нескольких микрорайонов Актау остались без воды, отопления и электричества
Актау. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау жители нескольких микрорайонов жалуются на отключение света, а также отсутствие воды и отопления, сообщает Lada.kz.

Как сообщили в ГКП "АУЭС", отключение электроэнергии произошло по линии ТОО "МАЭК".

В настоящее время МАЭК проводит работы по восстановлению", - пояснили в коммунальном предприятии.


Ранее сообщалось, что в случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону 57-12-08.

Дополнено 05.11.2024, 15.30

В МАЭК прокомментировали, что непогода стала причиной отключения десяти линий электропередачи, три из которых обеспечивают электроэнергией Актау. Отключение произошло в 11.29 сегодня, 5 ноября.

В 11.41 включили одну из них. В 11.48 - вторую, в 12.02 - все оставшиеся линии, режим электроснабжения со стороны ТОО "МАЭК" полностью восстановлен", - приводит сообщение энергокомбината Lada.kz.


В сентябре жители Актау перекрыли дорогу из-за проблем с водоснабжением. Летом правительство выделило 5 млрд тенге на поддержку МАЭК.

С дефицитом питьевой воды жители города летом сталкиваются регулярно. В конце июня 2023 года экс-глава ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев в интервью Lada.kz пообещал, что проблемы с водой в регионе будут решены к концу 2024 года.

Тем не менее в апреле этого года в Актау прорвало два крупных водопровода. В обоих случаях прорывы были связаны с изношенностью инженерных сетей. Генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов сообщил, что шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100% и находятся в критическом состоянии. На их ремонт требуется 8 миллиардов тенге.
 
05.11.2024, 11:28 78791

В школах и детсадах Талгара отменили занятия после землетрясения

В Талгаре и Есике землетрясение ощущалось силой 4 балла
В школах и детсадах Талгара отменили занятия после землетрясения
Фото: Depositphotos
Талгар. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талгаре отменили занятия в школах и детских садах после землетрясения, которое произошло сегодня в 10.00, сообщили в пресс-службе отдела образования Талгарского района.

Занятия в школах и детских садах города Талгара на сегодня отменены", - ответили в ведомстве.


Напомним, утром жители Алматы ощутили подземные толчки силой 3 балла. Эпицентр землетрясения располагался в 33 км от города. В Талгаре и Есике подземные толчки были силой 4 балла.

В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении от МЧС. Между тем многие граждане получили на смартфоны оповещение Android о землетрясении.

В ДЧС Алматы пояснили, что система оповещения запускается в автоматическом режиме при интенсивности землетрясения в 5,5 балла и выше.
 

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