Чемпионка Азии Виктория Шестопалова погибла под колесами маршрутки в Петропавловске

Петропавловск. 22 ноября. Kazakhstan Today - Чемпионка Азии по классическому жиму лёжа Виктория Шестопалова погибла под колесами маршрутки в Петропавловске, передает Kazakhstan Today.





Вчера трагически ушла из жизни чемпионка Азии по классическому жиму лёжа Виктория Шестопалова... Вся спортивная общественность области скорбит по замечательной молодой спортсменке - гордости региона и страны, искренние соболезнования близким, вечная ей память", - написал на своей странице в соцсети руководитель управления физкультуры и спорта Северо-Казахстанской области Руслан Есеналин.





Как сообщили в департаменте полиции СКО, 21 ноября, около 18.00, в Петропавловске, на пересечении улиц Жабаева - Чайковского, водителем маршрутного автобуса был совершен наезд на 23-летнюю жительницу областного центра. В результате полученных травм девушка скончалась. По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначен ряд необходимых экспертиз. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств аварии.





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