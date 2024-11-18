17.11.2024, 13:50 35616
Четверо детей погибли в пожаре в Астане Дополнено
Фото: пресс-служба акимата Астаны
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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане произошел пожар в частном доме, в результате частично обрушилась крыша. В огне погибли дети в возрасте от 2 до 13 лет, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Пожар был локализован и полностью ликвидирован на предварительной площади 500 квадратных метров. Погибли дети 2011, 2015, 2021 и 2022 годов рождения.
На месте происшествия работает исследовательская пожарная лаборатория, назначена судебно-медицинская экспертиза, специалисты выясняют причины произошедшего. Близким погибших оказывается психологическая помощь.
По информации столичного акимата, в доме проживали две семьи.
Семье, где есть жертвы, оказывается психологическая помощь. Им также будет оказана материальная, жилищная и другая необходимая помощь. Выражаем соболезнования родным. Вторая семья, где нет жертв, размещена во временное жилье. Сотрудники акимата находятся на связи с семьями, оказывается вся необходимая помощь", - сообщили в акимате.
Дополнено 17.11.2024, 16.05
По информации ДЧС Астаны, по факту пожара, произошедшего в частном двухэтажном жилом доме, в связи с нарушением требований пожарной безопасности, которое привело к гибели детей, отделом дознания ДЧС возбуждено уголовное дело по статье 292, часть 3, УК РК. Результаты расследования будут озвучены после завершения проверки.
Ранее три человека погибли в результате взрыва в здании мечети в Акмолинской области.
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18.11.2024, 14:45 4476
Сотрудник полиции ранил коллегу из служебного оружия в Жамбылской области
Фото: pixabay.com
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Тараз. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудник полиции во время патрулирования территории случайно выстрелил в спину своему коллеге, сообщает телеканал КТК.
16 ноября 2024 года при патрулировании обслуживаемой территории в служебном автомобиле при неосторожном обращении с оружием один сотрудник случайно выстрелил в спину другому. По факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
Пострадавшего госпитализировали в Кордайскую районную больницу.
По факту возбуждено уголовное дело, проводится служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В феврале этого года в Алматы вынесли приговор полицейскому, который случайно застрелил коллегу. Он получил полтора года лишения свободы. Суд также взыскал с подсудимого в пользу потерпевшего 10 млн тенге морального ущерба и порядка 3,5 млн тенге материального ущерба.
18.11.2024, 14:10 5736
Трое детей и их дедушка погибли от отравления угарным газом в Костанайской области
Фото: МЧС РФ
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Костанай. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека погибли от отравления угарным газом в селе Карынсалды Костанайской области. Трое из них - дети, сообщает Tobolinfo.
Трагедия произошла вчера около 13.00.
Четверо человек, в том числе дети 2021, 2022, 2016 года рождения, погибли от отравления угарным газом. Погиб также их дедушка 1957 года рождения. Отец семейства, мать, а также их сын 2020 года рождения были доставлены в больницу города Аркалыка", - пишет источник.
В сообщении отмечается, что семья относится к малообеспеченной, социально уязвимой группе.
Это уже второй несчастный случай за минувшие сутки. Вчера в Астане из-за пожара в частном доме погибли четверо детей в возрасте от 2 до 13 лет.
18.11.2024, 12:17 8931
Очередное жестокое избиение девушки попало на видео в Актау
Участники инцидента задержаны
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Актау. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Избиение девушки возле кафе в Актау попало на видео, участники инцидента задержаны полицией.
По информации портала inaktau.kz, инцидент произошел в 4-м микрорайоне Актау. По словам пострадавшей, избивал ее бывший парень, который всюду ее преследует. Девушка рассказала, что избиение происходило на глазах прохожих мужчин и никто за нее не вступился.
У пострадавшей ссадины и синяки, разбито лицо. Она сняла побои и обратилась с заявлением в полицию, уточняет издание.
В департамента полиции Мангистауской области сообщили, что участники инцидента установлены и доставлены в полицию. По факту побоев начато досудебное расследование. Проводятся следственные мероприятия.
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
Напомним, одним из самых резонансных преступлений прошлого года стало убийство Салтанат Нукеновой. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу Салтанат Нукенову в ресторане в ноябре прошлого года. Экс-министра обвиняли в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело на родственника Бишимбаева Бахытжана Байжанова. Бишимбаев получил 24 года колонии.
В ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
17.11.2024, 12:13 37701
В Костанайской области обнаружили тело пропавшего накануне подростка
Тело подростка было обнаружено и поднято на поверхность силами ДЧС
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Костанай. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 16 ноября, в Карабалыкском районе были начаты поиски подростка 2011 года рождения, который ушел из дома на рыбалку на реку Тогузак около 16.30 и не вернулся, сообщает пресс-служба ДЧС региона.
К поисковой операции были привлечены спасатели, полиция, волонтеры, неравнодушные граждане, родственники пропавшего, а также кинологические расчеты и плавательные средства.
Тело подростка было обнаружено и поднято на поверхность силами ДЧС.
17.11.2024, 11:03 39451
Три человека погибли в результате взрыва в здании мечети в Акмолинской области Дополнено
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Кокшетау. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением без горения произошел в селе Сабынды в здании бывшей сельской мечети, где проводились поминальные обеды, сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.
Прибывшие на место спасатели вынесли шесть газовых баллонов, а их всего было семь.
В результате взрыва погиб мужчина 1978 года рождения. Под завалами найдены тела женщины 1983 и ребенка 2012 годов рождения.
Скорая доставила 16 пострадавших в городскую больницу Астаны.
На данный момент спасатели проводят разбор завалов. На месте происшествия работают около 30 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС области, также оперативного спасательного отряда, Центра медицины катастроф в составе психологов, кинологическая служба города Астаны.
Для установления причины назначена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Акмолинской области и города Астаны.
Дополнено 17.11.2024, 12.09
По информации ДЧС Акмолинской области, во время взрыва действующая мечеть "Жаксыгельді" не пострадала и продолжает функционировать. На место происшествия прибыл первый заместитель акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов.
17.11.2024, 09:51 40616
Жители нескольких районов Усть-Каменогорска остались без тепла
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 16 ноября в Усть-Каменогорске в районах Драмтеатра, КШТ, Иртыш сити из-за прорыва тепломагистрали диаметром 630 мм временно приостановлена подача тепла, сообщает Yk.kz.
Аварийные бригады определили место прорыва. Ведутся восстановительные работы. На месте работают специалисты АО "Шығыс жылу", представители областного и городского акиматов. Как только прорыв будет устранен, незамедлительно будет восстановлено теплоснабжение. Создана комиссия, которая определит причины аварии.
Специалисты и техника работают, сложности были в определении места порыва. После устранения аварии тепло будет подано. За время аварийной остановки теплосистема не разморожена. Мы благодарим жителей за понимание и просим сохранять спокойствие, ситуация находится на контроле местных исполнительных органов", - сообщил заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов.
Напомним, 15 ноября на Экибастузской ГРЭС-1 приостановлена работа энергоблока № 3. В ходе обхода и осмотра оборудования было выявлено пыление по стволу дымовой трубы № 1 в районе слуховых окон.
15.11.2024, 16:53 70611
На ГРЭС-1 в Экибастузе отключили энергоблок Дополнено
Фото: Пресс-служба правительства РК
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Экибастуз. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На Экибастузской ГРЭС-1 приостановлена работа энергоблока № 3, сообщили в пресс-службе "Самрук-Энерго".
Работу блока приостановили сегодня в 4.00.
Как сообщили в пресс-службе компании, еще 12 ноября в ходе обхода и осмотра оборудования было выявлено пыление по стволу дымовой трубы № 1 в районе слуховых окон.
Для установления причин пыления и осмотра дымовой трубы было решено отключить энергоблок № 3. Этим займутся специализированные организации.
Окончательные причины пыления установят по результатам обследования. На основании проведенного анализа будет разработан план необходимых мероприятий", - добавили в пресс-службе "Самрук-Энерго".
Дополнено 15.11.2024, 18.15
В Министерстве энергетики Казахстана назвали причину остановки энергоблока № 3 на Экибастузской ГРЭС-1.
Произошел кратковременный выход дымовых газов из смотровых люков по стволу дымовой трубы № 1 ТОО "Экибастзская ГРЭС-1". Для выяснения причины производится обследование специализированной организацией. Для обеспечения электроснабжения заблаговременно было организовано увеличение генерации на других электрических станциях страны", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что на электроснабжении и теплоснабжении потребителей ситуация никак не сказывается.
15.11.2024, 14:26 71891
В ДТП на трассе в Карагандинской области погибли два ребенка и пятеро взрослых
По предварительной версии, причиной аварии стал гололед
Фото: ДП Карагандинской области
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Караганда. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На трассе Алматы - Екатеринбург водитель автомобиля не справился с управлением и машина упала в кювет. Погибли семь человек, двое из которых - дети.
Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, ДТП произошло 15 ноября в 10.00 на трассе Алматы - Екатеринбург, в двух километрах от поселка Курминка. По предварительный данным, водитель автомобиля "Тойота Альфард" не справился с управлением из-за гололеда и допустил опрокидывание в кювет.
В результате ДТП водитель и его 6 пассажиров, из них двое детей, скончались на месте происшествия. 12-летняя пассажирка доставлена в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Департамент полиции Карагандинской области просит водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим.
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