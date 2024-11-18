Четверо детей погибли в пожаре в Астане

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Актау. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Избиение девушки возле кафе в Актау попало на видео, участники инцидента задержаны полицией.





По информации портала inaktau.kz , инцидент произошел в 4-м микрорайоне Актау. По словам пострадавшей, избивал ее бывший парень, который всюду ее преследует. Девушка рассказала, что избиение происходило на глазах прохожих мужчин и никто за нее не вступился.





У пострадавшей ссадины и синяки, разбито лицо. Она сняла побои и обратилась с заявлением в полицию, уточняет издание.





В департамента полиции Мангистауской области сообщили, что участники инцидента установлены и доставлены в полицию. По факту побоев начато досудебное расследование. Проводятся следственные мероприятия.





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Напомним, одним из самых резонансных преступлений прошлого года стало убийство Салтанат Нукеновой. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу Салтанат Нукенову в ресторане в ноябре прошлого года. Экс-министра обвиняли в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело на родственника Бишимбаева Бахытжана Байжанова. Бишимбаев получил 24 года колонии.





В ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.





Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.





Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.















